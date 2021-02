Istat: a febbraio migliora il clima di fiducia per imprese e consumatori



Sarà l’effetto Mario Draghi, oppure l’inizio della campagna vaccinale, ma è chiaro che il sentiment di fiducia generale in Italia stia migliorando. Vedremo comunque le reazioni alla prossima rilevazione Istat, che terranno conto del prolungamento dei lockdown fino a dopo Pasqua, un provvedimento non certo in discontinuità con il governo precedente e che già fa molto discutere. Senza contare l'aumento della disoccupazione che sarà inevitabile con lo sblocco del divieto di licenziamento.

Comunque, secondo l’Istat a febbraio si segnala un aumento della fiducia sia per le imprese sia per i consumatori. Per le imprese manifatturiere l’indice recupera la flessione dovuta all’emergenza sanitaria riportandosi al di sopra del livello registrato a febbraio 2020. Anche per il comparto delle costruzioni il recupero è completo mentre per i servizi e il commercio al dettaglio, nonostante il deciso aumento di febbraio, i livelli rimangono ancora lontani da quelli precedenti la crisi.

Per quanto attiene ai consumatori, l’aumento dell’indice di fiducia è trainato dal marcato miglioramento delle attese sulla situazione economica generale e di quelle sulla disoccupazione. Ma veniamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a febbraio 2021 si stima un aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,7 a 101,4) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 88,3 a 93,2).