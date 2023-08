Il SEO nell'epoca di ChatGPT per le aziende: i 10 consigli migliori

Dopo aver scritto qualche testo, possiamo incollarlo in ChatGPT e farlo individuare eventuali errori di ortografia o grammatica.

Abbiamo seguito il suggerimento di ChatGPT e abbiamo creato un testo sui vantaggi del nostro servizio di banca online. ChatGPT ha individuato e corretto con facilità i nostri errori di battitura.

Risposta di ChatGPT riguardo alla correzione di una frase. Semplice. Efficace. Prezioso. Ecco perché a ChatGPT sono bastati cinque giorni per raggiungere un milione di utenti.

Alcune persone usano anche ChatGPT per convertire la copia in stili di scrittura comuni diversi, come lo stile Chicago o MLA.

Generiamo E-mail di Contatto per Opportunità di Backlink Per scoprire davvero cosa ChatGPT può fare, possiamo chiedergli di scrivere una e-mail di contatto per le opportunità di backlink.

Abbiamo sottoposto ChatGPT a una piccola prova in questo senso e i risultati sono interessanti. Gli abbiamo dato un prompt decisamente non ottimale - scrivere l'e-mail "come se fossimo disperati per ottenere traffico".

Ovviamente, nessun sito web vuole linkare a un sito che sta lottando, quindi ChatGPT ha ampliato la sua risposta oltre la nostra richiesta, ci ha informato del problema e ci ha offerto una soluzione.

Risposta di ChatGPT riguardo a scrivere un template di e-mail. Abbiamo seguito il consiglio del chatbot e l'abbiamo lasciato generare un modello di e-mail migliore per noi.

Risposta di ChatGPT riguardo a un esempio di e-mail. Nota che quando si tratta di successo nelle e-mail di marketing, vogliamo massimizzare la personalizzazione possibile. In questo caso, però, ChatGPT non solo ci ha fornito una buona base per il contatto per il backlink, ma ci ha anche offerto un piccolo consiglio sulla strategia di contatto!

Generiamo Schema Markup Lo schema è il linguaggio che i motori di ricerca utilizzano per mostrare i dati. Lo schema markup è un insieme di codici che consente ai motori di ricerca di comprendere le informazioni sul nostro sito web che sta esaminando.

Esistono molti tipi di markup per i dati che possiamo utilizzare, tra cui: