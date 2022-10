S&P Global PMI Flash Eurozona: si intensifica ad ottobre la contrazione economica

Allo stesso tempo in Francia la produzione è entrata in stallo, con il PMI composito a 50.0 da 51.2 di settembre, rappresentando quindi il primo mese in cui la produzione non è aumentata da marzo 2021. A controbilanciare il forte declino, sebbene moderato, del manifatturiero è stata la modesta espansione dell’attività terziaria.

Nelle altre nazioni dell’eurozona, la produzione è diminuita per il secondo mese consecutivo, riportando il crollo più rapido da gennaio 2021 e, se escludiamo il periodo pandemico, da giugno 2013. Il modesto declino dell’attività terziaria si è unito ad un forte calo della produzione industriale.

Nuovi ordini ancora in calo

I nuovi ordini ricevuti di beni e servizi hanno nel frattempo indicato la quarta riduzione mensile consecutiva, registrando il più rapido tasso di declino da dicembre 2012, escludendo i mesi di chiusura per la pandemia, e questo ha indicato un forte calo della domanda. Il crollo del settore manifatturiero, tolti i mesi di pandemia da Covid-19, è stato il più elevato da aprile 2009, mentre la riduzione del flusso delle commesse terziarie è stata la più veloce da giugno 2013. La flessione degli ordini ha spinto le aziende a concentrarsi sul lavoro inevaso al fine di mantenere i livelli di produzione, e causando il quarto calo mensile consecutivo degli ordini in giacenza, guidato soprattutto dalla forte riduzione registrata nel manifatturiero.

La Germania ha indicato il calo maggiore di ordini inevasi, mentre la Francia ha riportato un incremento. Se la crescita occupazionale di ottobre ha indicato un leggero rialzo, tale valore è stato il terzo più basso dell’ultimo anno e mezzo. Ciò rispecchia i tagli al personale segnalati da alcune aziende e dovuti ai segnali di eccedenza di capacità operativa sulle vendite e alla diffusa reticenza ad assumere a causa delle incertezze sul futuro economico. Le aspettative economiche per il prossimo anno sono rimaste attenuate, segnando il secondo valore più debole dai primi mesi di chiusura pandemica. In Germania, la fiducia è stata particolarmente bassa nel manifatturiero, e questo rispecchia tanto le preoccupazioni sull’energia quanto l’aumento del costo della vita e il rallentamento della crescita globale. Anche se nel terziario l’ottimismo è leggermente aumentato rispetto al mese precedente, ha comunque mantenuto il valore più debole dagli inizi del 2020 ed un valore molto inferiore rispetto ai primi mesi di quest’anno. Ciò è principalmente dovuto ai timori legati all’aumento del costo della vita e all’inasprimento delle condizioni economiche. Anche se la produzione industriale ha di nuovo ed in molti casi segnalato un rallentamento per la carenza di componenti ed i timori per le difficoltà energetiche, l’indice di ottobre ha registrato una generale riduzione dell’incidenza dei ritardi nei tempi di consegna al valore più basso in poco più di due anni. Le aziende hanno riportato una minore carenza di componenti e una migliore prestazione degli spedizionieri, spesso dovute ad un traffico di merci minore causato della minore domanda. Gli acquisti da parte delle imprese manifatturiere hanno infatti indicato uno dei tassi di riduzione più alti dalla crisi finanziaria globale. Ciò rispecchia le minori necessità produttive e le politiche aziendali tese ad una progressiva riduzione generale dei livelli di stoccaggio dei fattori produttivi, causata da vendite inferiori alle aspettative.