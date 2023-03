PMI Flash Eurozona: a marzo la ripresa del settore terziario accelera la crescita

Tuttavia, ancora una volta, è nel resto dell’eurozona che si è registrata la prestazione più forte, con l’indice composito che da 53.4 è salito al valore più alto in 11 mesi segnando 55.5. L’attività terziaria ha indicato una nuova impennata salendo ad un tasso mai visto da novembre 2021 ed il manifatturiero ha indicato un rialzo modesto della produzione per il secondo mese consecutivo.

Nuovi ordini nel terziario

La crescita più rapida della produzione complessiva dell’eurozona è stata in parte alimentata dall’aumento dei nuovi ordini, anche se limitato al settore terziario. Il flusso delle commesse in entrata di entrambi i settori è aumentato per il secondo mese consecutivo e al tasso più elevato da maggio dello scorso anno. Ma la crescita accelerata delle nuove commesse del terziario ha controbilanciato una maggiore perdita di nuovi ordini manifatturieri, che quindi registrano l’undicesimo calo mensile consecutivo del flusso degli ordini di beni. La divergenza delle condizioni della domanda tra il manifatturiero ed il terziario, segnalata dai due distinti flussi di nuovi ordini, si è riflessa anche sui diversi livelli di accumulo delle commesse in giacenza. Se l’aumento della domanda ha generato nel terziario l’incremento di ordini inevasi maggiore da maggio scorso, il calo della domanda del manifatturiero ha causato la maggiore riduzione di ordini in giacenza in quattro mesi. I dati relativi al lavoro inevaso suggeriscono dunque che i livelli crescenti di lavoro inevaso contribuiranno a sostenere nei prossimi mesi l’ulteriore crescita del terziario, mentre l’attuale produzione manifatturiera è alimentata soltanto da ordini effettuati in precedenza, con rischi al ribasso della produzione futura. Nel manifatturiero, le fabbriche hanno anche tratto vantaggio dai minori ritardi degli approvvigionamenti e dall’inferiore carenza di beni. I tempi medi di consegna dei fornitori si sono accorciati per il secondo mese consecutivo e al tasso maggiore dal 1997, anno in cui i dati sono stati disponibili per la prima volta, ed il Paese che ha indicato il miglioramento maggiore e ad un tasso senza precedenti è la Germania. Il rallentamento record dei disagi sulla fornitura indica un’inversione di tendenza importante rispetto ai ritardi record registrati durante la pandemia e rispecchia non solo un miglioramento della logistica di fornitura, come la ridotta congestione dei porti e l’inferiore carenza di container, ma anche una ridotta richiesta di beni (che a marzo ha di nuovo indicato un forte calo) e lo sforzo maggiore da parte delle aziende di alleggerire gli alti livelli degli inventari.