PMI S&P Global Flash Eurozona: a marzo rallenta la crescita, crolla l'export e prezzi record

Dai dati raccolti, la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia hanno anche causato ampi ritardi sulla catena di fornitura, aggravando i disagi sulla distribuzione già provata dalla pandemia, inclusi i ritardi dovuti alle nuove chiusure in Cina. Dopo l'alleggerimento avutosi a febbraio, i tempi medi di consegna di marzo si sono nuovamente allungati e al tasso maggiore da novembre scorso. Un altro evidente impatto dell'invasione si è registrato sull'ottimismo, con l'Indice PMI sulle Aspettative di Produzione Futura di marzo sceso ai minimi da ottobre 2020.

Nel settore terziario, le previsioni economiche per l'anno a venire sono diminuite ai valori più bassi da novembre 2020, riducendosi ancora di più nel manifatturiero sceso ai minimi da maggio 2020.Il lavoro inevaso, un altro indicatore dell'attività futura, ha inoltre indicato il rialzo più lento in un anno. Nonostante il calo della fiducia e l'indebolimento del flusso di ordini, le aziende hanno continuato ad assumere per alleggerire le attuali carenze di personale. Per il terzo mese consecutivo, l'occupazione è accelerata segnando il valore più forte da novembre, con la maggiore creazione occupazionale del terziario in parte controbilanciata dal calo del tasso di assunzione del manifatturiero.

Da un punto di vista nazionale, la Francia ha invertito il trend di rallentamento indicando il rialzo più rapido dell'attività da luglio scorso, con un rilancio dell'attività terziaria che ha compensato il forte indebolimento del settore manifatturiero e l'aumento della domanda nazionale che ha contrastato il forte calo delle esportazioni.

Allo stesso tempo, è diminuita la crescita in Germania, ma è rimasta superiore all'espansione osservata nei quattro mesi precedenti a febbraio, grazie all'aumento sostenuto sia del settore manifatturiero che di quello dei servizi. In entrambi i casi il tasso di incremento è stato più debole di febbraio, con un rallentamento della crescita in entrambi i settori, ma soprattutto nei servizi. Anche nel resto dell’Eurozona la crescita della produzione ha indicato un rallentamento complessivo. Salvo il valore vicino allo stallo avutosi a gennaio per l'ondata Omicron, l'espansone di marzo è stata la più debole in un anno, con una frenata della crescita in entrambi i settori ma soprattutto nei servizi.