La consulenza finanziaria e il futuro del risparmio in Italia. Incontro con il viceministro Freni



Non c’è probabilmente momento più indicato di questo per ragionare del ruolo dei consulenti finanziari rispetto alla tutela del risparmio e alle competenze finanziarie degli italiani. Le incertezze dei mercati a livello internazionale richiedono molta attenzione, cautela e, soprattutto, capacità e conoscenza.

Se ne parlerà con il Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, Federico Freni, che lunedì 28 marzo aprirà il convegno “Denaro e famiglie: la consulenza finanziaria e il futuro del risparmio in Italia”.

L’incontro, è stato organizzato per Federpromm (Federazione Intercategoriale Consulenti Finanziari, operatori dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi) da Nicola Scambia, consulente finanziario e delegato sindacale Federpromm per IWBank (Gruppo Intesa San Paolo).

L’evento si svolgerà in modalità online a dalle 10 alle 12. All’intervento del Sottosegretario Freni seguiranno quelli di Fabrizio Tedeschi amministratore di Alezio Consulting già Responsabile divisione intermediari finanziari della Consob, che affronterà il tema “L’albo professionale e la vigilanza sui consulenti finanziari”, e infine lo stesso Nicola Scambia, che proporrà di “Fare educazione finanziaria con il cinema”