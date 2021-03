Continua la crisi del terziario

Se la crescita della produzione manifatturiera è fortemente accelerata arrivando al record assoluto dal 1997 quando i dati sono stati per la prima volta disponibili, il settore terziario ha continuato a subire le costrizioni legate alla pandemia da COVID-19, a causa delle misure di distanziamento sociale che hanno causato il settimo mese consecutivo di contrazione dell’attività economica. Il tasso di declino dei servizi è tuttavia diminuito fino a segnare il valore più lento della sequenza, grazie agli effetti benefici arrecati dalla forte crescita della manifattura, dal modesto allentamento delle misure di contenimento del virus e dalle incoraggianti prospettive per i prossimi 12 mesi.

Guida la manifattura tedesca

L’impennata del manifatturiero è stata guidata dal brusco incremento della produzione industriale tedesca, accompagnata dalla più rapida crescita produttiva da gennaio 2018 sia in Francia che nel resto dell’intera eurozona. Anche nel settore terziario, la Germania ha superato tutti gli atri paesi, registrando la prima seppur modesta espansione dell’attività in sei mesi. La Francia e il resto dell’eurozona hanno invece registrato tassi di contrazione più moderati. Dando un’occhiata alla crescita composita dei due settori, l’aumento avutosi in Germania è stato il più forte in più di tre anni con il PMI composito che è salito da 51.1 a 56.8. Al contrario la Francia ha indicato il settimo mese consecutivo di contrazione, anche se l’indice è salito da 47.0 di febbraio a 49.5. Il resto della regione ha indicato un modesto ritorno alla crescita per la prima volta da luglio scorso, con l’indice composito a 50.6, da 48.2 di febbraio. Anche il flusso dei nuovi ordini dell’intera eurozona è tornato in espansione, segnando la crescita maggiore da luglio. Particolarmente forte è stato l’aumento delle commesse estere, che hanno registrato un tasso di crescita superato raramente nella storia dell’indagine e questo grazie soprattutto all’aumento senza precedenti del manifatturiero, la cui classifica è guidata dalla Germania con un incremento record. L’aumento dei nuovi ordini ha di conseguenza causato il primo aumento del lavoro inevaso in 28 mesi, con un incremento particolarmente accentuato in Germania. Alla crescita delle commesse inevase, le aziende monitorate hanno risposto registrando il secondo mese consecutivo di aumento delle assunzioni, con la più rapida crescita degli organici da novembre 2019.