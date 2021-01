PMI, le Piccole Medie Imprese italiane: ma come sono fatte?



Le PMI, acronimo che racchiude le Piccole e Medie Imprese italiane (SMB in inglese, Small Medium Business) sono una presenza importante nel tessuto economico italiano.

Si tratta di numeri molto importanti, considerando che a ottobre 2020, in piena pandemia, le PMI rappresentavano oltre il 75% del totale delle imprese italiane, ossia un'azienda su 4 è una PMI. Il numero è di poco superiore alle 750mila unità

Definizione di Piccola e Media Impresa - PMI

Un’impresa può fare parte della categoria delle PMI, ossia è piccola se occupa meno di 50 lavoratori e ha un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro. Le regole, quindi sono chiare, come chiara è la classificazione.

In presenza di un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, si parla di microimpresa. Questa è una peculiarità tipicamente italiana, perché il 90% delle PMI italiane è composta da imprese che occupano meno di 10 persone.

Il settore maggiormente occupato dalla PMI è il terziario, anche in questo caso quasi 3 imprese su 4 rientrano in questa categoria (la percentuale è di poco inferiore al 75%), con forte vocazione nei servizi.

Questa è una realtà che riguarda le microimprese, perché la percentuale di società operanti nel settore dei servizi cala a favore di quelle a supporto del settore industriale. L'Italia in questo contesto è un caso piuttosto unico di terzisti specializzati, soprattutto nella micromeccanica, aperte a un mercato che non è solo domestico, anzi solo in minima parte servono il mercato italiano, ma internazionale.

Definizione di Media Impresa

Si definisce media un'azienda che offre occupazione a meno di 250 persone e ha un fatturato annuo non superiore ai 43 milioni di euro. In questo caso, si tratta spesso di vere e proprie eccellenze del Made in Italy, con una propensione all'industria e alla moda, ma anche al turismo.