Governo Draghi: l'aiuto di cui le banche italiane hanno bisogno



Incaricare Mario Draghi, ex governatore della Banca Centrale Europea, di formare un governo istituzionale ha avuto l'effetto immediato e visibile di spingere lo spread a 10 anni tra BTP e Bund tedeschi sotto i 100 punti base, al livello più basso dal 2015. La nomina ha rinnovato l'interesse degli investitori per le banche italiane.

I mercati finanziari hanno un chiaro ricordo del ruolo decisivo che ha avuto, come Presidente della BCE, nell'autunno 2011, quando il Quantitative Easing ha immediatamente spento l'allarme sui titoli di Stato italiani. Il successivo lancio, a partire dal 2012, di politiche monetarie innovative come il rifinanziamento a lungo termine e i tassi zero o negativi (per es. TLTRO) ha aiutato Roma a sostenere il suo debito e le banche italiane a smaltire più facilmente i loro crediti deteriorati.

Mario Draghi dovrà lavorare per un uso efficace e tempestivo del Recovery Fund e attuare diverse riforme strutturali. Gli investitori ritengono che abbia l'esperienza, la credibilità e l'autorità per gestire al meglio l'implementazione di questo processo che, direttamente e indirettamente, avrà un effetto positivo sulle banche italiane.

Per vari motivi:

- La progettazione e l'implementazione del Ricovery Plan dovrebbe avvenire con il coinvolgimento delle banche e dei risparmi delle famiglie, che sono cresciuti ulteriormente durante la pandemia.

- Se a breve termine è ragionevole pensare ad un'estensione delle attuali garanzie statali, a medio termine il governo potrebbe favorire la trasformazione dei debiti in capitale sociale, con il coinvolgimento primario delle banche commerciali.