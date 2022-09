S&P Global PMI flash composito Eurozona: a settembre la pressione sui prezzi peggiora la contrazione

Nuovi ordini ancora in calo

I nuovi ordini di beni e servizi si sono fortemente ridotti per il terzo mese consecutivo, indicando il più rapido tasso di contrazione da aprile 2013, escludendo i periodi di chiusura anti pandemica. Gli ordini manifatturieri sono diminuiti in modo particolarmente elevato, ma anche quelli terziari sono scesi a tasso più forte, riducendosi ambedue più velocemente rispetto alla produzione, facendo quindi presagire perdite di produzione più rapide nel prossimo ottobre. Similmente, il volume degli ordini inevasi si è molto ridotto, e per il terzo mese consecutivo. Il calo accelerato degli ordini in giacenza del manifatturiero si è unito alla nuova contrazione registrata nel terziario, rivelando la capacità in eccesso rispetto alla relativa crescita della domanda.

Se la crescita occupazionale è rimasta invariata nel corso del mese, quello di agosto è stato l’incremento minore in 17 mesi. Questo recente raffreddamento del mercato del lavoro rispecchia la maggiore cautela delle assunzioni di fronte all’aumento dei costi e delle incertezze sull’economia. Anche se la produzione industriale è rimasta in molti casi vincolata dalla carenza di componenti, e gli evidenti sviluppi del mercato energetico hanno a loro volta limitato le capacità produttive, i tempi di consegna hanno indicato l’incremento minore da ottobre 2020, con i dati che hanno riportato meno carenze di fattori produttivi e migliorate condizioni logistiche e distributive in alcuni settori.

I costi dell’energia alimentano l’inflazione

Nonostante la riduzione delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime abbia contribuito ad alleviare parte delle pressioni inflazionistiche, la nuova risalita dell’inflazione dei prezzi d’acquisto del manifatturiero e del terziario è stata ampiamente collegata all’aumento dei costi energetici. Il complessivo incremento dei costi è stato il più forte da giugno. L’incremento della pressione sui costi, dopo quattro mesi di calo, ha causato anche un aumento più rapido dei prezzi di vendita di beni e servizi, il più elevato da giugno, e questo poiché le aziende hanno tentato di proteggere i loro margini di guadagno. Guardando in avanti, le previsioni economiche per l’anno a venire sono crollate ancora più in basso, fino ad indicare il valore più debole da maggio 2020 ed il più basso, ad esclusione del periodo pandemico, da novembre 2012. Senza ombra di dubbio, il collasso più elevato si è osservato in Germania. Al contrario, in Francia si è registrato un leggero miglioramento dell’ottimismo e nel resto dell’eurozona una fiducia rispettivamente più resiliente, anche se ha indicato in entrambi i casi valori molto ridotti rispetto ai mesi precedenti. Le negative prospettive future rispecchiano soprattutto le preoccupazioni sull’impennata dei prezzi energetici e le dannose conseguenze di una crescente inflazione sui costi aziendali e sulla domanda da parte dei clienti. Sono state ampiamente citati anche i crescenti tassi di interesse e le attuali carenze della catena di approvvigionamento, così come l’ulteriore tendenza sia dei produttori manifatturieri che dei loro clienti a diminuire il livello di scorte.