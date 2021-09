IHS Markit PMI Flash Eurozona: a settembre frena la crescita

Si è registrata un’espansione robusta ma in rallentamento sia nel terziario che nel manifatturiero, quest’ultimo leggermente superato dai servizi. Se il settore terziario ha semplicemente osservato una riduzione della crescita al valore più debole da maggio, il manifatturiero ha riportato la minore espansione produttiva da gennaio. Il rallentamento della crescita della produzione manifatturiera è principalmente legato ai disagi sulla catena distributiva, che ha inoltre colpito alcuni fornitori di servizi. Allo stesso tempo, anche l’attuale stato pandemico è stato ampiamente considerato responsabile dell’attenuamento della crescita della domanda, in particolare quella dei servizi di esportazione.

Nel complesso, il flusso dei nuovi ordini ha indicato il minore ritmo di crescita da aprile e, rispetto agli eccezionali tassi di espansione cui abbiamo assistito nei mesi recenti, con un inferiore espansione della domanda sia nel manifatturiero che nel terziario. Anche i valori di crescita degli ordini esteri, compresi quelli all’interno dell’eurozona, si sono affievoliti, scendendo ai minimi da febbraio.

Il tasso di espansione manifatturiero ha indicato un forte rallentamento, mentre i servizi esteri sono aumentati solo modestamente. Il livello del lavoro inevaso è però di nuovo fortemente aumentato, soprattutto nel manifatturiero, spesso a causa dei disagi sulla catena di fornitura. L’indice dei tempi medi di consegna, un rilevatore chiave dei ritardi sulla catena di distribuzione nel settore manifatturiero, ha indicato a settembre un forte allungamento, eccedendo fortemente rispetto ai valori pre-pandemici.

Prezzi di acquisto in salita

Ancora una volta, la carenza di materiale ha causato l’aumento dei prezzi di acquisto. Il tasso di incremento è stato il più forte da settembre 2000, sia nel manifatturiero che nel terziario. L’inflazione dei costi dei servizi ha toccato il valore più alto da luglio 2008 mentre nel manifatturiero è rimasta vicina al record assoluto. I costi più alti sono stati generalmente trasferiti ai clienti. Nel complesso, a settembre l’inflazione dei prezzi di vendita è accelerata, salendo al terzo valore più alto in venti anni, superata soltanto da quella di giugno e luglio. La crescita occupazionale è nel frattempo scivolata ai minimi in quattro mesi, attenuandosi sia nel manifatturiero che nel terziario viste le preoccupazioni sulla tenuta della domanda e dell’offerta futura. Il livello di creazione di posti di lavoro è comunque rimasto storicamente forte – tra i maggiori degli ultimi venti anni - visto che le aziende hanno continuato a ripristinare o espandere la loro capacità produttiva. Similmente, per il terzo mese consecutivo l’ottimismo è andato a moderarsi segnando il valore più basso da gennaio, considerate le preoccupazioni sullo stato attuale della pandemia, soprattutto nel settore terziario. Tra i Paesi dell’eurozona, in Germania la crescita è rallentata ad un ritmo particolarmente forte, toccando il valore minimo da febbraio, con elevati rallentamenti sia nel settore manifatturiero che in quello terziario, con il primo colpito soprattutto dai problemi legati ai rifornimenti. Anche in Francia la crescita si è moderata, scivolando ulteriormente dal picco di giugno e toccando il minimo da aprile. Il settore dei servizi ha mostrato più tenuta del manifatturiero, quest’ultimo infatti ha segnato un incremento della produzione solo modesto, dovuto soprattutto alla carenza di materiali. Nel resto dell’eurozona la crescita complessiva ha superato quella francese e tedesca, nonostante sia rallentata al valore minimo da aprile, guidata dalla più debole espansione nei servizi con qualche affievolimento della spinta di crescita nel settore manifatturiero.