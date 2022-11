PMI S&P Global flash Eurozona: a novembre rallenta la contrazione e scende la pressione sui prezzi

Male Germania e Francia

All’interno dell’eurozona, la Germania ha di nuovo registrato il crollo maggiore con il PMI composito a 46.4, indicando la quinta contrazione in altrettanti mesi. Nonostante quest’ultimo declino sia stato il più debole da agosto, ha comunque indicato il terzo valore più elevato dal 2009, esclusi i periodi di chiusura anti pandemica. Se il settore manifatturiero e terziario hanno subìto valori simili di forte contrazione, il primo ha mostrato una elevata moderazione del declino. Allo stesso tempo, la produzione in Francia è crollata, con il PMI composito che, con 48.8, ha registrato il primo calo dell’attività economica da febbraio 2021. La produzione del settore terziario è scesa in zona contrazione per la prima volta da marzo 2021 mentre il manifatturiero ha segnato il sesto mese consecutivo di declino, seppure moderandosi ai valori più lenti da agosto. Per il resto dell’eurozona, la produzione ha indicato una contrazione per il terzo mese consecutivo, anche se quello di novembre è stato il minore della sequenza. Il marginale ritorno alla crescita del settore terziario ha controbilanciato il maggiore calo della produzione industriale, con un crollo ad un tasso mai visto da marzo 2013, esclusi i mesi di chiusura anti pandemica.

Nuovi ordini ancora in calo

Analizzando i settori, la crescita è rimasta confinata nei servizi software e industriali, nelle aziende relative al mercato dei media e al settore della farmaceutica e biotecnologie. Il calo maggiore si è osservato di nuovo nel settore chimico e della plastica, con crolli particolarmente forti registrati anche nelle risorse di base (in parte collegate agli alti costi energetici). Contrazioni particolarmente sostenute hanno continuato a imperversare sul mercato immobiliare, sui trasporti, sul turismo e attività ricreative e sul settore auto. Nel frattempo, i nuovi ordini di beni e servizi hanno indicato una riduzione per il quinto mese consecutivo, segnalando l’ennesima forte contrazione della domanda. Anche se il tasso di perdita di ordini è diminuito rispetto a ottobre, il crollo delle commesse è stato il secondo più forte negli ultimi due anni. Se il declino dei nuovi ordini ha indicato una moderazione nel manifatturiero, nel terziario è leggermente aumentato. Il calo dei nuovi ordini segnala che, per mantenere i livelli di attività, le aziende hanno di nuovo fortemente focalizzato la produzione sugli ordini arretrati, il cui volume è diminuito per il quinto mese consecutivo registrando il calo maggiore in due anni. Si è di nuovo registrata una contrazione particolarmente elevata nel manifatturiero, ma anche nei servizi il volume delle commesse acquisite ma non ancora processate è di nuovo diminuito. Il deterioramento del flusso degli ordini ha alimentato la reticenza ad assumere personale aggiuntivo, registrando dunque la minore creazione occupazionale mensile da marzo 2021. Il rallentamento delle assunzioni è stato guidato dal settore terziario, ma anche l’industria ha indicato valori attenuati. Dal punto di vista nazionale, la crescita di posti di lavoro ha indicato un rialzo in Germania, ma è diminuita in Francia. Una conseguenza positiva della domanda più debole è stata la forte riduzione dei ritardi sulla catena di approvvigionamento visto che gli acquisti sono di nuovo diminuiti nettamente. I tempi medi di consegna registrati dalle aziende dell’eurozona hanno indicato l’allungamento minore da agosto 2020. Le fabbriche tedesche hanno addirittura riportato il primo miglioramento delle prestazioni dei fornitori da luglio 2020. Oltre che facilitare in alcuni casi la maggiore produzione, il miglioramento della catena distributiva unito all’indebolimento della domanda hanno entrambi diminuito ulteriormente la pressione sui prezzi. Come risultato, i prezzi medi di acquisto sostenuti dal manifatturiero hanno indicato un rialzo molto ridotto, registrando l’aumento mensile minore da dicembre 2020. Anche l’inflazione dei costi del settore terziario si è moderata, scendendo al secondo valore più basso degli ultimi nove mesi. L’inflazione dei costi, dei due settori combinati, è diminuita ai minimi da settembre 2021, nonostante sia rimasta elevata rispetto alla media storica a causa soprattutto degli alti costi energetici. I prezzi medi di vendita di beni e servizi hanno anch’essi registrato un tasso di incremento ridotto, anche se hanno continuato ad aumentare in modo elevato.