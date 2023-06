HCOB PMI Flash Eurozona: a giugno inflazione e ripresa in calo

Prezzi in diminuzione

Nel manifatturiero, il crollo della domanda ha causato sempre più sconti, con il risultato che i prezzi di acquisto del settore industriale sono diminuiti per il quarto mese consecutivo e al tasso più forte da luglio 2009. Anche se i costi sostenuti dal terziario, appesantiti dalle pressioni salariali, hanno continuato a salire a tassi nettamente superiori alla media a lungo termine dell’indagine, il loro tasso di incremento si è moderato raggiungendo il valore minimo da maggio 2021. Unendo i dati dei due settori, il tasso d’inflazione dei prezzi d’acquisto di giugno è pesantemente diminuito, riducendosi per il nono mese consecutivo fino a toccare il valore minimo da dicembre 2020. Il rallentamento della crescita dei costi ha alimentato un abbassamento dell’inflazione dei prezzi di vendita. I prezzi medi di vendita di beni e servizi di giugno, dopo un andamento generalmente al ribasso nell’ultimo anno, hanno registrato il rialzo più lento in 27 mesi segnando proprio a giugno un rallentamento particolarmente elevato che ha generato uno dei picchi minimi dell’indice dal 2008 ad esclusione di quelli registrati durante le chiusure pandemiche di inizio 2020. I prezzi di vendita di beni in uscita dalle fabbriche sono diminuiti per il secondo mese consecutivo, indicando il calo più forte in tre anni. Le tariffe medie applicate dal terziario ai clienti sono di nuovo aumentate, anche se il tasso di inflazione è sceso al valore minimo dal 2008, escludendo i mesi di chiusura pandemica ad inizio 2020.

Prospettive future poco rosee

A giugno, l’ottimismo rispetto ai prossimi 12 mesi ha registrato il calo più forte da settembre, scivolando ai minimi finora raggiunti nell’arco di quest’anno. Le aspettative per l’anno a venire sono particolarmente diminuite nel manifatturiero, sceso a giugno ai minimi in sette mesi, ma anche nel terziario sono crollate ai minimi in sei mesi. Il livello generale di fiducia è calato nettamente al di sotto della media di lungo termine in entrambi i settori. Anche se rispetto all’anno scorso le preoccupazioni sull’energia e la catena di distribuzione sono diminuite, a giugno si sono registrati nuovi forti timori sulla crescita della domanda, ed in particolare sull’impatto dei maggiori tassi di interesse e sulle conseguenti possibilità di recessione sia nei mercati nazionali che esteri.