S&P Global PMI flash composito Eurozona: tra domanda ferma e inflazione crolla la crescita

Manifatturiero in stallo

La produzione industriale ha continuato a subire le limitazioni delle diffuse carenze di materiale, spesso dovute alla guerra in Ucraina e alle chiusure cinesi, ma ’incidenza complessiva dei ritardi ha continuato a diminuire. I tempi medi di consegna hanno quindi indicato l’allungamento minore da dicembre 2020. Tuttavia, questa riduzione dei ritardi delle forniture può essere in parte dovuta alla riduzione della domanda di beni, che a giugno ha indicato una stagnazione. Tale stallo si è contrapposto all’impennata di crescita avutasi per gran parte degli ultimi due anni che ha a sua volta causato il maggior accumulo di scorte nei magazzini in più di due anni. La crescita occupazionale di giugno si è nel complesso moderata segnando il valore minimo in 13 mesi, con le aziende manifatturiere e terziarie che hanno ridotto i loro piani di espansione a causa delle più severe condizioni della domanda e del deterioramento delle prospettive future.

Le aspettative economiche per il prossimo anno sono scese ai minimi da ottobre 2020. Le previsioni manifatturiere si sono ridotte in modo particolarmente severo, segnando il valore minimo da maggio 2020, ma anche quelle terziarie sono crollate al valore più basso da ottobre 2020. Le prospettive future più pessimistiche riflettono vari fattori, inclusi gli ostacoli legati all’aumento del costo della vita, le preoccupazioni sulle forniture energetiche e di generi alimentari dovute alla guerra in Ucraina, l’inasprimento delle condizioni finanziarie, le attuali carenze di approvvigionamenti spesso dovute alle chiusure in Cina, e la più diffusa riduzione delle prospettive di crescita economica.

L’alta inflazione è un problema

In merito ai prezzi di giugno, quelli medi di vendita di beni e servizi sono di nuovo fortemente aumentati. Nonostante il tasso di inflazione sia di nuovo rallentato rispetto al picco assoluto di aprile, scendendo al valore minimo da febbraio, è rimasto tuttavia molto più alto dei valori pre-pandemici in 25 anni d’indagine. Il tasso di inflazione dei prezzi di vendita è diminuito sia nel manifatturiero che nel terziario. Anche l’inflazione dei prezzi di acquisto è leggermente rallentata, riducendosi per il terzo mese consecutivo, restando comunque il quarto valore più alto da quando i dati comparabili sono stati disponibili per la prima volta, ovvero dal 1998. Ancora una volta le aziende intervistate hanno riportato una pressione sui costi al rialzo per l’energia, i trasporti, i diffusi aumenti di prezzo dei fornitori e il crescente rialzo dei salari. Analizzando i dati nazionali, la Germania ha indicato l’espansione più lenta, con una forte moderazione della crescita che ha registrato il valore più debole dalla marginale contrazione di dicembre. Ciò riflette il nuovo calo della produzione manifatturiera e il rallentamento della crescita terziaria. La Germania ha soprattutto rilevato un maggiore tasso di incremento dei prezzi di acquisto, dovuto all’aumento record registrato dal terziario.