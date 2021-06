Ancora una volta, lo slancio produttivo ha toccato i valori più forti in Germania, con la Francia che ha frenato il resto della regione, visto il rallentamento del tasso di espansione dei nuovi ordini. Anche se la manifattura ha riportato il tasso più forte di crescita, è stato il terziario che ha di nuovo registrato il miglioramento più importante, con l’attività economica che ha indicato un tasso di accelerazione della crescita mai visto da luglio 2007. L’impennata di crescita del settore terziario cui abbiamo assistito negli ultimi tre mesi, segna un netto contrasto con i sette mesi di continua contrazione precedenti ad aprile, e riflette principalmente l’allentamento delle misure anti Covid-19 in molti paesi dell’eurozona, soprattutto nell’accoglienza. L’espansione del settore terziario ha indicato un’accelerazione in tutta la regione, segnando un miglioramento delle prestazioni particolarmente spiccato in Germania. A sottolineare la spinta economica dovuta dalla rimozione di alcune restrizioni pandemiche legate ai viaggi, è stato il maggior incremento delle esportazioni di servizi da settembre 2014, ovvero dall’anno in cui i dati sono stati raccolti per la prima volta.

La nuova impennata della domanda ed il rischiaramento delle prospettive economiche future hanno incoraggiato le aziende ad assumere personale aggiuntivo per il quinto mese consecutivo, con i livelli occupazionali che hanno raggiunto il valore di crescita più alto da agosto 2018. Anche se durante il mese i posti di lavoro sono aumentati, con dei valori che, sia nel manifatturiero che nel terziario, hanno toccato un picco dal 2018, le aziende hanno indicato il maggiore accumulo di ordini inevasi dal 2002, anno in cui i dati relativi a questo parametro sono stati per la prima volta disponibili. Se la manifattura ha indicato un rialzo particolarmente consistente di ordini non completati, anche il settore terziario ne ha riportato il più rapido incremento in più di due decenni.

L’aumento degli ordini in giacenza si è accompagnato alla generale carenza di molti beni. Il settore manifatturiero ha indicato un allungamento dei tempi di consegna solo di poco inferiore al record in 24 anni di maggio scorso. Allo stesso tempo presso i magazzini delle aziende manifatturiere, le giacenze di prodotti finiti hanno indicato la più forte riduzione dal 2009, con l’aumento delle vendite che ha dato fondo alle scorte. Visti i segnali di una domanda che continua a superare l’offerta per molti beni e servizi, le pressioni inflazionistiche di giugno risultano ancora una volta in aumento.