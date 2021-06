Oggi, ci sono più di 300 milioni di visitatori mensili su Shops e più di 1,2 milioni di Shops attivi mensilmente. L'azienda vuole rendere ancora più semplice per le persone scoprire prodotti e fare acquisti attraverso Shops. Presto daranno alle aziende di alcuni Paesi selezionati la possibilità di mostrare il loro Shop su WhatsApp. Negli Stati Uniti, permetterà di portare i prodotti di Shops su Marketplace, aiutando i business a raggiungere oltre 1 miliardo di persone che a livello globale che visitano Marketplace ogni mese.

I consumatori vogliono sentirsi sicuri negli acquisti che fanno, per questo Facebook sta dando alle persone più informazioni prima dell'acquisto. Nei prossimi mesi espanderanno le valutazioni e le recensioni ai prodotti negli Shops su Instagram. Presto si vedranno anche foto e video della community. Questi cambiamenti aiuteranno le persone a prendere decisioni più consapevoli su cosa comprare e permetteranno alle aziende di sapere se stanno soddisfacendo le aspettative dei loro clienti.

Personalizzare il percorso d'acquisto con le inserzioni

Le aziende vogliono offrire esperienze d'acquisto semplici e rilevanti e Facebook vuole rendere disponibile un'esperienza di acquisto personalizzata come il proprio News Feed. Ecco perché sta introducendo soluzioni pubblicitarie per Shops che forniscano esperienze pubblicitarie uniche basate sulle preferenze di acquisto delle persone. Ad esempio, Facebook sta testando la possibilità per le aziende di indirizzare i consumatori dove è più probabile, in base al loro comportamento di acquisto, che comprino qualcosa, come una selezione curata di prodotti a cui potrebbero essere interessanti in uno Shop o sul sito web di un'azienda. In futuro, esploreranno modi per aiutare i brand a personalizzare ulteriormente i loro annunci per Shops, fornendo offerte speciali o promozioni a consumatori selezionati.

Questo si fonda su strumenti già a disposizione delle aziende che le aiutano a trovare il pubblico giusto, come il Pubblico personalizzato e inserzioni con tag di prodotto, che consentono ai business di indirizzare le persone al loro Shop direttamente da un annuncio. Nel complesso, questo insieme di soluzioni personalizzate per le inserzioni in Shops può aiutare le aziende a portare i clienti dalla fase di scoperta a quella di acquisto.