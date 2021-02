I podcast stanno decollando nonostante Clubhouse. Springsteen e Obama vogliono puntarci



Il lancio di Clubhouse sembrava improvvisamente aver messo fuori gioco un altro media digitale, che a sua volta era in crescita.

Ma le difficoltà a diffondersi del nuovo social, aggiunte al fatto che per ora è destinato solo agli utenti Apple, sembrano agevolare gli investimenti delle grandi piattaforme intorno al podcast.

Non è un caso che Spotify abbia lanciato Renegades: Born in the USA, con Bruce Springsteen e Barack Obama. La serie è stata prodotto da Higher Ground, la casa produttrice di Barack e Michelle Obama.

Il podcast sarà composto da otto episodi ed è incentrato sulle chiacchierate tra Springsteen e Obama.

I temi sono quelli caldi: dalle questioni razziali alla condizione attuale degli Stati Uniti, dalla paternità al matrimonio.

I primi due episodi, che si intitolano Outsiders: An Unlikely Friendship e American Skin: Race in the United States, sono già disponibili su Spotify.

Introducendo la prima puntata, Obama ha dichiarato: “Come siamo arrivati ​​qui? Come possiamo ritrovare la strada per una storia americana più unificante? Quell'argomento è venuto a dominare molte delle mie conversazioni l'anno scorso - con Michelle, con le mie figlie e con gli amici. E uno degli amici era semplicemente il signor Bruce Springsteen."