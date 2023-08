Il ruolo della filosofia nello sviluppo dell'Intelligenza Artificiale (e trasformazione digitale)

Ecco perché credo che studiare filosofia e pensare in modo filosofico saranno sempre più importanti per i lavoratori nell'era dell'IA che ci attende:

Dal lavoro per compiti al lavoro creativo

Tradizionalmente, i dipendenti venivano valorizzati per la loro capacità di seguire istruzioni, rispettare scadenze e ottenere risultati. Ma mentre ci spostiamo sempre più nell'era dell'automazione, le persone potrebbero avere più spazio per impegnarsi in riflessioni di livello superiore e risoluzione di problemi. E sebbene molti lavoratori possano desiderare un lavoro che richieda meno esecuzione ripetitiva e più pianificazione a livello strategico, la maggior parte non possiede le competenze o l'esperienza necessarie per padroneggiare un approccio filosofico. Infatti, la maggior parte di noi non impara a pensare o lavorare in modo filosofico.

Eppure l'aspettativa rimane che il luogo di lavoro sia ora un'arena in cui i dipendenti devono generare idee nuove, adattarsi al cambiamento e trovare soluzioni uniche a problemi complessi.

Non è più sufficiente essere solo una persona delle "idee" o un "fattore", ma piuttosto una persona deve essere in grado di porre buone domande, sintetizzare informazioni e prendere decisioni ponderate. Il luogo di lavoro moderno richiede la capacità di comprendere varie prospettive, ed è qui il nucleo della mantenere un approccio filosofico.

La creatività è una questione filosofica?

La filosofia, spesso associata a una profonda contemplazione e indagine, può fornire un quadro prezioso per sviluppare una mentalità più creativa sul posto di lavoro. Il pensiero filosofico incoraggia le persone a mettere in discussione le supposizioni, sfidare i paradigmi esistenti e esplorare diverse prospettive. Integrando questi principi sul luogo di lavoro, i leader possono promuovere un ambiente lavorativo che favorisce e potenzia la creatività dei dipendenti.

Il pensiero filosofico infonde un senso di curiosità, consentendo alle persone di porre domande significative ed esplorare percorsi non convenzionali. E incoraggiare la curiosità sul posto di lavoro promuove una cultura di apprendimento continuo e crescita intellettuale. I dipendenti vengono ispirati a cercare soluzioni alternative, portando a scoperte innovative e miglioramenti nella risoluzione dei problemi.