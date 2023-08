HCOB PMI Flash Eurozona: ad agosto accelera la contrazione dell'economia

Occupazione, capacità operativa e ottimismo

Il livello delle assunzioni si è avvicinato allo stallo, con l’indagine PMI Flash di agosto che ha registrato il minor tasso di creazione occupazionale da febbraio 2021, quando cioè gli organici hanno ricominciato a risalire dopo le restrizioni pandemiche. Per il terzo mese consecutivo si è registrata una perdita marginale di impieghi nel settore manifatturiero, mentre nel terziario le assunzioni hanno continuato a ridursi rispetto al picco recente di aprile, fino a registrare solo un marginale aumento degli organici, il minore da febbraio 2021. Le assunzioni quasi in stallo sono lo specchio di un calo sempre più elevato di lavoro inevaso giacente nelle aziende, che si relaziona con la progressiva capacità in eccesso rispetto alla domanda. Escludendo i mesi iniziali di restrizioni per il Covid-19, il calo delle commesse non ancora completate è stato il più elevato da novembre 2012. Se nel manifatturiero il crollo è stato di nuovo notevole, segnando il quindicesimo mese consecutivo di declino, il lavoro inevaso del terziario è calato per il secondo mese consecutivo ed il tasso di contrazione è stato il più forte da febbraio 2021. Il peggioramento del flusso dei nuovi ordini ha giocato un ruolo chiave nell’attenuare ulteriormente la fiducia sugli affari per l’anno a venire. Le aziende hanno anche citato timori sul più generale rallentamento economico sia nazionale che estero, così come le preoccupazioni sull’impatto dei prezzi in aumento. Le aspettative economiche delle aziende per i prossimi 12 mesi sono quindi diminuite per il sesto mese consecutivo, toccando il valore più basso da dicembre scorso e scendendo sempre più al di sotto della media di lungo termine, indicando un attenuamento dell’ottimismo rispetto alla media storica. Ad agosto, il manifatturiero ha peraltro continuato a ridurre fortemente il livello degli acquisti delle aziende, in linea con le ridotte necessità produttive, contribuendo ad un nuovo calo storicamente elevato delle giacenze di materie prime. Anche il livello delle giacenze di prodotti finiti si è abbassato. La riduzione degli acquisti da parte dei manifatturieri ha però alleggerito la pressione sulla catena di distribuzione, dando luogo a sua volta al settimo miglioramento mensile consecutivo della media dei tempi di consegna.