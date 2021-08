IHS Markit PMI Flash Eurozona: ad agosto crescita sempre vicino ai massimi storici

L’espansione dei servizi è stata tuttavia marginalmente più lenta rispetto al picco in 15 anni di luglio, dal momento che alcune aziende hanno nuovamente subìto la pressione del recente rialzo dei contagi. Anche la produzione manifatturiera ha continuato ad aumentare ad un ritmo superato raramente nella storia dell’indagine e questo grazie all’attuale risveglio della domanda dagli abissi avutisi nel periodo pandemico. Il tasso di espansione ha tuttavia indicato un infiacchimento per il secondo mese consecutivo, segnando il tasso più debole da febbraio. Il rallentamento della crescita produttiva è principalmente legato ai disagi sulla catena di fornitura.

Nel frattempo, il flusso dei nuovi ordini è rimasto tra i maggiori degli ultimi due decenni, alimentato dall’attuale rinvigorimento della domanda di beni e servizi, anche se in entrambi i settori il tasso di incremento è diminuito rispetto ai recenti record portando il generale livello di crescita degli ordini ai minimi da maggio. L’aumento sostenuto della domanda e le migliorate prospettive dovute all’aumento dei tassi di vaccinazione hanno nutrito un vigoroso ottimismo per l’anno a venire. Il livello di fiducia è rimasto tra i maggiori dal 2012, anno in cui i dati comparabili sono stati per la prima volta disponibili. Tuttavia, viste le preoccupazioni sulla variante Delta, l’ottimismo è diminuito per il secondo mese consecutivo fino a toccare il valore minimo da marzo.

Crescita a tasso record dell’occupazione

L’occupazione è nel frattempo aumentata allo stesso tasso record in 21 anni di luglio, con le aziende che hanno incrementato la loro capacità operativa di pari passo con la recente crescita di ordini e le promettenti prospettive future. Anche se nel manifatturiero si è notato un rallentamento del tasso di creazione occupazionale, in parte dovuto alla carenza di manodopera, la crescita degli organici del terziario ha toccato il valore più alto da settembre 2018. L’ulteriore aumento occupazionale ha contribuito a rinvigorire la capacità operativa e a limitare la crescita di lavoro inevaso nel mese di agosto, sebbene l’aumento delle commesse in giacenza sia rimasto comunque il terzo più alto nella storia dell’indagine, successivo a quelli di giugno e luglio. L’accumulo di ordini acquisiti e non processati del settore manifatturiero ha indicato di nuovo un forte aumento, ma anche i servizi hanno registrato valori di crescita vicini al record.