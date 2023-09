HCOB PMI Flash Eurozona: a settembre forte calo di nuovi ordini

Occupazione, capacità operativa e ottimismo

Al fine di mantenere i livelli di attività, il forte calo di nuove commesse ha spesso spinto le aziende ad occuparsi delle commesse inevase, il cui livello quindi a settembre si è di nuovo ridotto notevolmente. L’ultima contrazione è stata la più elevata da giugno 2020. A fine terzo trimestre, le aziende dell’eurozona hanno anche segnalato un affievolimento dell’ottimismo sulle previsioni dell’attività nei prossimi dodici mesi. Nonostante il campione monitorato abbia continuato a prevedere un aumento dell’attività nei prossimi 12 mesi, la fiducia è scesa al valore minimo da novembre dell’anno scorso, diminuendo in entrambi i settori e con il manifatturiero che è rimasto di poco in territorio positivo. La combinazione di capacità in eccesso e il calo della fiducia sulle previsioni future, ha nuovamente spinto le aziende ad avere maggiore cautela nelle assunzioni. Anche se i livelli occupazionali di settembre sono marginalmente aumentati, il tasso di assunzione è stato il secondo più lento per la seconda volta in 32 mesi di sequenza di crescita. Il quarto mese consecutivo di riduzione degli organici manifatturieri è stato compensato dal leggero rialzo del personale terziario. Oltre che a tagliare i posti di lavoro, le aziende manifatturiere dell’eurozona ha anche ridotto molto l’attività di acquisto, diminuendo le scorte di acquisti e prodotti finiti, con un calo di questi ultimi che è stato il maggiore in due anni. Il calo delle richieste di approvvigionamento ha reso le spedizioni dei fornitori più veloci, registrando l’ottavo mese consecutivo di riduzione dei tempi di consegna. Il tasso di accelerazione delle consegne è stato elevato, ma il più basso da febbraio.

Inflazione: segnali contrastanti

In merito all’inflazione, a settembre si sono registrati andamenti differenti: aumenti più forti dei prezzi di acquisto in contrasto all’indebolito tasso di inflazione dei prezzi di vendita. I prezzi di acquisto hanno indicato il tasso di incremento più rapido in quattro mesi, che però è rimasto nettamente inferiore alla media dei tre anni passati. L’inflazione è stata guidata dal settore terziario, dove i prezzi hanno registrato un forte rialzo causato dall’aumento dei salari e del carburante. Il manifatturiero, invece, ha indicato il settimo calo mensile consecutivo dei prezzi d’acquisto. Nonostante il maggiore tasso di inflazione dei costi, l’indebolimento del mercato della domanda ha spinto le aziende ad imporre un aumento dei prezzi di vendita minore rispetto ad agosto. Infatti, quest’ultimo rialzo tariffario è stato solo modesto ed il più debole da febbraio 2021. I prezzi di vendita del manifatturiero sono diminuiti a ritmo elevato e accelerato, mentre l’inflazione delle tariffe terziarie applicate ai clienti è scesa ai minimi in 25 mesi.