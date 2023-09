Best workplace in Europa: Italia 5ᵃ per numero di aziende premiate



Credibilità, rispetto, equità, orgoglio e spirito di squadra: sono queste le qualità che rendono un'azienda europea il luogo di lavoro ideale per ogni collaboratore. Great Place to Work, azienda leader nello studio e nell'analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell'employer branding, ha stilato la classifica "Best Workplaces in Europe 2023", le 150 migliori aziende europee per cui i dipendenti sono più felici di lavorare, scelte da oltre un milione di collaboratori in rappresentanza di 2,6 milioni di persone impiegate in oltre 3.300 imprese attive in 21 Paesi in Europa. Il ranking è stato stilato proprio alla vigilia dell'International Week of Happiness at Work, la settimana internazionale della felicità sul lavoro, che quest'anno si celebra in tutto il mondo dal 25 al 29 settembre 2023. La ricerca completa è consultabile. La classifica, suddivisa in 4 categorie (Multi-national Companies, Large, Medium e Small) in base al numero di collaboratori (multinazionali, oltre 500, tra 50 e 499, tra 10 e 49), ha visto le migliori organizzazioni europee ottenere, in media, un dato superiore di 11 punti percentuali (90%) rispetto a quelle premiate nelle diverse classifiche nazionali Best Workplaces (79%). Facendo invece un focus sull'Italia, il nostro Paese è al 5° posto tra quelli europei, insieme a Irlanda, Spagna e Svizzera, per numero di aziende premiate (6%), dietro a Francia (10%), Gran Bretagna (9%), Germania e Turchia (7%) e ha due imprese (Sorgenia e Illimity) che figurano rispettivamente al 13° e al 29° posto tra le 50 Best Large Companies europee. Sono altre due, Bending Spoons (12° posto) e Reverse Spa (38° posizione) le organizzazioni italiane presenti nella categoria 50 Best Medium Companies, mentre c'è solo Accuracy (10° posto) tra le aziende tricolori premiate nella categoria delle 25 Best Small Companies. Nella categoria Multi-national Companies da sottolineare, invece, come sono ben 12 le sedi italiane delle multinazionali presenti nel ranking (DHL Express, AbbVie, Hilton, Cisco, Salesforce, Stryker, Teleperformance, Cadence, SC Johnson, Sopra Steria, Kiabi, Admiral Group (ConTe.it), WL Gore, Bacardi, Bristol-Myers Squibb), a testimonianza dell'assoluta forza del tessuto imprenditoriale Made in Italy sul mercato europeo.