AI e lavoro: LinkedIn rivela le tendenze del futuro del lavoro



Il panorama aziendale italiano è in fermento, guidato da un'evoluzione tecnologica che promette di rivoluzionare la natura stessa del lavoro. Secondo un'indagine condotta da LinkedIn, il 72% dei leader aziendali in Italia è convinto che l'Intelligenza Artificiale (IA) generativa aprirà nuove opportunità per i dipendenti. Tale studio, condotto su oltre 1.000 leader aziendali in sei paesi europei, evidenzia l'ottimismo degli executive italiani rispetto all'eliminazione di attività noiose e ripetitive (49%), all'aumento della produttività (45%) e alla liberazione di tempo per il pensiero creativo (40%).

Non solo un fenomeno italiano, ma un trend europeo emerge dagli stessi dati, con gli executive in Germania che si posizionano come i più ottimisti (93%), seguiti da Regno Unito (81%) e Francia (80%). Un quadro incoraggiante che riflette l'entusiasmo crescente nei confronti delle potenzialità dell'IA generativa.

Ulteriori conferme provengono dal Work Trend Index di Microsoft, che mette in luce i benefici concreti degli strumenti di IA generativa come Microsoft Copilot. Il 77% dei primi utenti ha espresso la volontà di non rinunciare a questo nuovo strumento, dimostrando un aumento del 29% nella velocità di esecuzione di attività come ricerca, scrittura e sintesi di testi.

Il report Future of Work: AI at Work di LinkedIn aggiunge ulteriori prospettive, evidenziando un cambiamento tangibile nel panorama lavorativo. La figura del "Head of AI" è triplicata a livello globale negli ultimi cinque anni, e in Italia gli annunci di lavoro che menzionano l'IA sono quasi quintuplicati negli ultimi due anni.

Nonostante questa crescente presenza di tecnologia avanzata, sia leader aziendali che professionisti concordano sul fatto che le competenze umane diventeranno ancora più cruciali per il successo futuro. In Italia, il 93% degli executive sostiene che le soft skills saranno fondamentali, evidenziando l'importanza della comunicazione (45%), della flessibilità (53%) e del problem-solving (58%) in un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia, commenta: "Un futuro all'insegna dell'intelligenza artificiale è possibile, ma sarà fondamentale che i leader aziendali in tutto il mondo comprendano come preparare la forza lavoro. Sono certo che l'IA abbia un enorme potenziale, possa migliorare il nostro modo di lavorare, ridisegnando posti di lavoro, aziende e settori."

Albergoni sottolinea anche la necessità di preparare la forza lavoro ai cambiamenti futuri. Propone tre pilastri fondamentali: la mobilitazione dei dipendenti sull'IA, l'investimento nelle soft skills e l'implementazione mirata degli strumenti di AI generativa. LinkedIn Learning, in risposta a queste esigenze, offre corsi di apprendimento sull'IA gratuiti fino al 15 dicembre 2023, anticipando un cambiamento del 65% nelle competenze richieste ai lavoratori entro il 2030.

In un mondo in cui l'IA sta diventando sempre più predominante, la sfida per le aziende è creare una forza lavoro resilientemente agile. La promozione di una cultura dell'apprendimento, l'investimento nelle soft skills e l'utilizzo mirato degli strumenti di AI generativa saranno fondamentali per affrontare le sfide del futuro del lavoro.

22 Nov 2023

aggiornamento - 22-11-2023 11:07:33