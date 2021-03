In questo contesto di miglioramento, gli investitori sono sempre più preoccupati che una rapida accelerazione dell'attività possa generare inflazione. E’ probabile che l'inflazione aumenti nel breve termine a causa degli effetti di base rispetto ai lockdown globali dell'anno scorso, a delle vere e proprie strozzature delle catene di approvvigionamento e ai prezzi dell'energia più alti. Tuttavia, anche se la domanda repressa sarà abbondante, non crediamo che l'inflazione sarà alta a lungo, dato un tasso di disoccupazione ancora elevato e il continuo rallentamento dell'economia sul fronte dei servizi. Proprio per questo ci aspettiamo che la Fed non darà troppo peso a qualsiasi aumento dell'inflazione nei prossimi mesi, considerandolo "transitorio" conservando quindi il proprio attuale indirizzo per tutto il 2021.

Tuttavia, il recente aumento delle aspettative di inflazione e il conseguente aumento dei rendimenti dei governativi non è passato inosservato alle Banche centrali. Per ora l’intervento è solo a parole, ma è verosimile che la BCE inizi a parlare di tassi al ribasso. E potrebbe più avanti accadere lo stesso anche sull’altra sponda dell’Atlantico. Detto questo, nessuna delle due Banche centrali dovrebbe passare dalle parole ai fatti a breve.

Esty Dwek, Head of Global Market Strategy, Natixis Investment Managers Solution

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 22 Mar 2021 09:59