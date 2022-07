S&P Global Flash PMI Eurozona: a luglio la pressione sui prezzi rallenta ma si va in contrazione

Dalla lettura dei dati preliminari ‘flash’, l’Indice destagionalizzato S&P Global PMI Composito dell’Eurozona di luglio è sceso a 49.4 da 52.0 di giugno. Posizionandosi su un valore inferiore alla soglia di non cambiamento di 50.0, il PMI di luglio ha indicato la prima contrazione della produzione economica da febbraio 2021. Il calo più forte si è registrato in Germania, dove il PMI composito è crollato a 48.0, il valore minimo da giugno 2020. In Francia, anche se la produzione ha continuato ad aumentare, il tasso crescita è molto rallentato, con il PMI composito sceso a 50.6 registrando un’espansione solo marginale e la più debole in 16 mesi. Il resto dell’eurozona ha complessivamente indicato marginali contrazioni della produzione, con il PMI composito che, con 49.9, ha indicato la prima contrazione da febbraio 2021.

Dal punto di vista settoriale, la contrazione della produzione manifatturiera è stata particolarmente elevata ed è stata la seconda mensile consecutiva ad un tasso accelerato che ha segnato il valore più rapido da maggio 2020. Escludendo i periodi di chiusura causati dal COVID-19, è da dicembre 2012 che non assistiamo a livelli di contrazione della produzione industriale superiori a quelli di questo mese. Sia in Germania che in Francia si sono registrate forti flessioni del settore manifatturiero, mentre resto dell’eurozona è scivolata in contrazione per la prima volta in poco più di due anni. L’attività terziaria ha continuato ad indicare un’espansione ma al tasso più debole da aprile 2021 e che negli ultimi tre mesi è rallentato con forza fino segnare quasi una stagnazione. Il freno principale è stato il crollo del terziario tedesco, accompagnato dal rallentamento del ritmo di crescita della Francia e del resto dell’intera eurozona. Nuovi ordini di beni e servizi hanno nel frattempo indicato una forte flessione, segnando la prima contrazione da febbraio 2021. Fatta eccezione per i periodi di chiusura forzata per il COVID-19, quest’ultima contrazione dei nuovi ordini è stata la più netta da maggio 2013. Sono tre i mesi in cui si registra un calo dei nuovi ordini destinati alla manifattura, ed il tasso di declino di luglio ha indicato una forte accelerazione, la più elevata da maggio 2020. Al declino di ordini di beni si è accompagnato la prima contrazione del flusso delle commesse terziarie da aprile 2021.