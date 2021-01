La chiusura della settimana delle Borsa - Indici e quotazioni 22/01/2021



Vediamo la giornata di oggi per quanto riguarda i titoli azionari.

La Borsa è in zona negativa, con un FTSE Mib con un dato di -1,62%, con un valore di 22.064,98.

Oggi in borsa le azioni migliori sono state Blue Financial Communication con una crescita del 2,8200 %.

La seconda azione per percentuale di crescita Prosiebensat1 Media, seguita da Sciuker Frames.

Il peggior titolo per rendimento è Italia Independent che ha ottenuto una caduta del 1,7750 %. Il secondo titolo peggiore Gambero Rosso con un ribasso del 0,4100 %. La terza azione per percentuale di diminuzione Gequity che ha ottenuto una performance di 0,0292 %.



Nello scambio degli ETF le performance migliori sono di Lyxor Ftsemib Dai -2x Xbr Ucits Etf Acc , il secondo ETF migliore è Lyxor Ftsemib Dai -1x Bear Ucits Etf Acc .

L'indice NASDAQ è di , 0,55% al valore di 13.530,92.

L'indice DAX Francoforte -0,36%, attestandosi 13.857,16.

L'indice Cac 40 Parigi -0,69%, al valore di 5.552,12.

L'indice Dow Jones , -0,49% attestandosi 31.024,68.