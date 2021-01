Nel corso dell’attuale pandemia, appaiono evidenti i segnali di una maggiore resistenza del settore manifatturiero. A gennaio, la produzione industriale è aumentata per il settimo mese consecutivo grazie alla crescita sostenuta dei nuovi ordini, delle esportazioni e del lavoro inevaso. Sebbene il tasso generale di crescita della produzione manifatturiera sia diminuito fino a segnare il valore minimo in sette mesi, è rimasto tra i più alti osservati negli ultimi tre anni. La forte espansione della manifattura tedesca si è contrapposta al nuovo calo della produzione francese e ad un rialzo relativamente attenuato nel resto dell’eurozona. Le aziende monitorate hanno attribuito parte del rallentamento del settore manifatturiero ad un indebolimento della crescita della domanda sia delle imprese che dei consumatori, dovuto in molti casi alla pandemia attualmente in corso.

I dati di gennaio hanno tuttavia indicato anche maggiori vincoli sulla catena di distribuzione che hanno limitato la produzione. Ad eccezione dello scorso aprile, quando le chiusure globali delle aziende hanno colpito le vie di approvvigionamento, i tempi medi di consegna di gennaio sono stati i peggiori dal 1997, anno d’inizio delle indagini. Allo stesso tempo, l’ulteriore deterioramento dell’attività del settore terziario, in calo a gennaio per il quinto mese consecutivo, è stato comunemente collegato all’inasprimento delle restrizioni dovute al COVID-19. Livelli di contrazione maggiori della produzione terziaria sono stati registrati in Germania, Francia e nel resto dell’eurozona, causando un’accelerazione del tasso di contrazione complessivo. Il flusso dei nuovi ordini del settore dei servizi è diminuito per il sesto mese consecutivo, contraendosi peraltro ad un tasso più rapido di dicembre.

Nel terziario, tuttavia, gli ultimi cali dei nuovi ordini e dell’attività sono stati meno forti di quelli avutisi a novembre e nei mesi tra marzo e maggio. A gennaio, si è anche registrato l’undicesima contrazione mensile consecutiva dell’occupazione. I modesti incrementi dei posti di lavoro avutisi in Francia e Germania hanno però contribuito a rallentare il tasso di declino generale, che a sua volta ha registrato il valore più basso dall’inizio della pandemia. Ancora una volta è stata riportato un calo moderato degli organici in entrambi i settori manifatturiero e terziario. Le aspettative economiche sulla produzione dei prossimi dodici mesi sono diminuite rispetto al recente picco di dicembre, soprattutto a causa delle preoccupazioni sulla persistenza dell’impatto pandemico sulla domanda, indicando tuttavia il secondo valore più alto da maggio 2018.