«Alla “macro-lente” dell’informativa sulla sostenibilità già esistente, si verrebbe ad affiancare un nuovo modello di informativa, il sottoinsieme delle sustainability-related financial disclosures, focalizzato sulla misurazione degli impatti delle tematiche ESG e del cambiamento climatico sul valore d’impresa», spiega Mauro Di Bartolomeo, Audit Risk Leader di Deloitte. «A questi si aggiungerebbe un ulteriore sottoinsieme, definito financial accounting e disclosure, che dovrebbe includere le sole tematiche che hanno un impatto contabile sulle principali metriche economico-finanziarie dell’impresa».

Comunicare rischi e opportunità del cambiamento climatico

Un nuovo approccio che mette al centro delle priorità l’informativa correlata ai rischi e alle opportunità del cambiamento climatico per l’impresa e ai conseguenti impatti – inclusi quelli finanziari – sul suo valore, rifacendosi alle raccomandazioni TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) e riconoscendo nei suoi pilastri – governance, strategia, gestione del rischio e metriche – una valida guida per tutte le tematiche di sostenibilità: «Nel documento a cui abbiamo lavorato come facilitatori prende forma, per la prima volta con elementi di concretezza, il profilo di una nuova tipologia di reporting, che unisce dimensione finanziaria e non finanziaria della sostenibilità, e si intravede in maniera più nitida la frontiera di una chiave di lettura completamente rinnovata del valore d’impresa, guidata dalla lente dello sviluppo sostenibile, che sta emergendo a tutti gli effetti come driver di riferimento per gli investitori e per la comunità finanziaria in senso lato», conclude Stefano Dell’Orto, Audit & Assurance Leader di Deloitte Italia. «Un importante passo avanti che segue gli impulsi dei regolatori e, più in generale, della politica di sviluppo delle istituzioni mondiali».

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 22 Feb 2021 10:54