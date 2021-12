Istat, commercio estero extraUE: a novembre export +2,9% e import +0,6%. Cala ancora il surplus



Non è il Made in Italy in senso stretto a trainare la nostra bilancia commerciale. Infatti a novembre 2021 l’export verso i paesi extraUE si conferma in aumento su base mensile, ma trainato in particolare dalle vendite di energia, seguita a distanza dai beni intermedi. Nella media degli ultimi tre mesi, la dinamica congiunturale è stazionaria.

Su base annua, la crescita dell’export torna ad accelerare (+13,3%, da +4,0% di ottobre) ed è diffusa, seppure con diversa intensità, a tutti i raggruppamenti principali di industrie. Le maggiori vendite di energia, beni intermedi e beni strumentali contribuiscono in egual misura (per un quarto) all’incremento tendenziale delle esportazioni italiane verso i paesi extraUE.

L’incremento, sia congiunturale sia tendenziale, dell’import è ancora in larga parte determinato dai maggiori acquisti di prodotti energetici. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a novembre 2021 si stima per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le esportazioni (+2,9%) rispetto alle importazioni (+0,6%).

L’incremento su base mensile dell’export è dovuto all’aumento delle vendite di energia (+44,1%), beni intermedi (+6,1%) e strumentali (+1,7%) mentre diminuiscono le esportazioni di beni di consumo non durevoli (-2,6%) e durevoli (-2,2%). Dal lato dell’import, la crescita congiunturale è determinata principalmente dall’energia (+5,0%). Risultano in calo gli acquisti di beni intermedi (-3,8%).