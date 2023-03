Germania, indice Zew: a marzo le aspettative delle imprese diminuiscono in modo significativo



Sarà che la guerra in Ucraina non vede una fine, sarà che le banche vedono lo spettro di una crisi, oppure che l’inflazione non scende come vorrebbe la BCE, che con il programma di aumenti dei tassi mette in difficoltà le aziende. Fatto sta che dalle parti di Berlino l’ottimismo sul futuro non cresce affatto, anzi.

Infatti, l'indicatore ZEW del clima economico per la Germania ha registrato un forte calo nel sondaggio marzo 2023. A 13,0 punti, è di 15,1 punti al di sotto del valore del mese precedente. Tuttavia, le aspettative sono ancora in territorio positivo. La valutazione della situazione economica in Germania è leggermente peggiorata. L'indicatore corrispondente si attesta attualmente a meno 46,5 punti, 1,4 punti in meno rispetto al mese precedente.

Secondo il presidente dello ZEW, il professor Achim Wambach, "I mercati finanziari internazionali sono attualmente sotto forte pressione. Questo alto livello di incertezza si riflette anche nell'indicatore ZEW del sentiment economico. La valutazione dell'andamento degli utili delle banche è notevolmente peggiorata, pur rimanendo ancora leggermente positiva. Anche le stime per il settore assicurativo sono diminuite in modo significativo".

Anche il sentiment degli esperti dei mercati finanziari riguardo allo sviluppo economico dell’eurozona è notevolmente peggiorato a marzo, scendendo di 19,7 punti a una lettura attuale di 10,0 punti. L'indicatore della situazione si attesta attualmente a meno 44,6 punti, 3,0 punti al di sotto del valore del mese precedente.