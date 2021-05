A maggio, il rafforzamento della domanda e le migliorate aspettative economiche hanno spinto le aziende ad assumere nuovo personale per il quarto mese consecutivo. Tuttavia, il tasso di creazione di posti di lavoro, pur restando il secondo più alto in poco meno di due anni, è leggermente diminuito a causa delle difficoltà di coprire le posizioni vacanti. Dal punto di vista settoriale, questo rialzo continua ad essere capitanato dal manifatturiero, che ha indicato l’undicesimo mese consecutivo di crescita della produzione e con un tasso di espansione solo in lieve riduzione rispetto al record assoluto di marzo.

Le aziende monitorate hanno anche riportato per il secondo mese consecutivo un leggero calo della crescita dei nuovi ordini, comunque rimasta la terza più alta della storia dell’indagine e forte a tal punto da causare un nuovo aumento record del lavoro inevaso per il terzo mese consecutivo. Le giacenze di prodotti finiti si sono ridotte ad un ritmo mai visto dal 2009 poiché le aziende hanno sempre più fatto fronte alla domanda con le scorte esistenti. L’incapacità delle aziende di produrre a sufficienza per soddisfare la domanda è in parte dovuta al nuovo record di allungamento dei tempi di consegna, causato dal deterioramento della catena di distribuzione. In ogni caso, se il manifatturiero ha riportato il tasso di crescita più forte, è il terziario che ha registrato la migliore prestazione generale.

Finalmente torna a crescere il terziario

Dopo aver segnato ad aprile il primo e marginale aumento in otto mesi, l’attività economica dell’eurozona di maggio ha indicato la migliore prestazione da giugno 2018 grazie all’allentamento delle restrizioni anti COVID-19 che ha facilitato la ripresa della domanda. Per la prima volta da luglio scorso i nuovi ordini sono aumentati e al ritmo più rapido da gennaio 2018. Anche le giacenze di ordini non completati del settore terziario hanno indicato il maggior aumento in più di tre anni, evidenziando la limitata capacità a breve termine di molte aziende. Con la domanda che continua a superare l’offerta per molti beni e servizi, le pressioni inflazionistiche di maggio sono di nuovo aumentate.