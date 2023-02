PMI composito flash Eurozona: a febbraio la crescita accelera al valore più alto in nove mesi

I prezzi medi di vendita di beni e servizi continuano nel frattempo ad aumentare vertiginosamente sia nel manifatturiero che nel terziario, poiché le aziende stanno cercando di trasferire i costi maggiori, inclusi gli aumenti salariali, sui clienti finali. Tuttavia, in entrambi i casi il tasso di incremento è diminuito rispetto a gennaio, in particolare l’inflazione dei prezzi di vendita del manifatturiero è scesa ai minimi in due anni. Tale riduzione su base mensile ha indicato il minore aumento generale di prezzi di vendita di beni e servizi da ottobre 2021. Se il rialzo del flusso dei nuovi ordini ha incoraggiato nuove assunzioni, segnando a febbraio un aumento dei posti di lavoro sia nel settore manifatturiero che terziario, il tasso di creazione occupazionale è diminuito leggermente rispetto al picco in tre mesi di gennaio ed ha continuato a mantenersi inferiore ai valori toccati lo scorso anno. Sulla più lenta crescita degli organici pesa la carenza di manodopera ma spesso anche l’incertezza delle prospettive economiche future.

A febbraio, l’ottimismo sulle aspettative di attività nei prossimi dodici mesi ha indicato numeri in aumento, toccando il valore massimo in un anno, ma questo appare in linea con la media di lungo termine dell’indagine. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, la fiducia è notevolmente migliorata sia nel manifatturiero che nel terziario, con le aziende campione che lo hanno attribuito alle minori preoccupazioni di una forte recessione, ai minori timori sui rifornimenti energetici e sui prezzi, ma anche ai segnali di un’inflazione in calo e di un maggior numero di richieste da parte dei clienti.

La BCE aumenterà ancora i tassi

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, “A febbraio, l’attività economica in tutta l’eurozona è cresciuta molto più velocemente di quanto previsto, e ha raggiunto il valore più alto in nove mesi grazie alla rinascita dell’attività del settore dei servizi e alla ripresa dell’economia del manifatturiero. Il PMI di febbraio è rimasto generalmente in linea con un tasso di crescita trimestrale del PIL appena inferiore allo 0.3%. L’espansione è stata sostenuta dal maggiore ottimismo, dovuto allo svanire dei timori di una possibile recessione e dall’inflazione che pare abbia già raggiunto il picco. Il settore manifatturiero è stato inoltre favorito dal notevole miglioramento dei tempi medi di consegna dei fornitori. I ritardi nelle consegne provocati dalla pandemia che hanno vessato le fabbriche negli ultimi due anni hanno adesso dato spazio a tempi medi di consegna più veloci. Questa variazione ha di conseguenza trasferito il potere sui prezzi dai fornitori ai responsabili degli acquisti, riducendo quindi l’inflazione dei prezzi alla produzione.