Germania, indice Zew: a febbraio salgono ancora le aspettative delle imprese



Dalle parti di Berlino si fa strada un cauto ottimismo sul futuro del business. Infatti, l'indicatore ZEW del clima economico per la Germania è aumentato di nuovo nel sondaggio di febbraio.

L'indicatore raggiunge un nuovo livello di 28,1 punti, 11,2 punti sopra il livello del mese precedente. Si tratta del quinto aumento consecutivo e del secondo mese con un esito significativamente positivo. Anche la valutazione della situazione economica in Germania continua a migliorare, questa volta relativamente forte. L'indicatore corrispondente si attesta attualmente a meno 45,1 punti, 13,5 punti in più rispetto al mese precedente. Questo è il quarto aumento consecutivo. Tuttavia, questo indicatore è ancora molto in territorio negativo.

Secondo il presidente dello ZEW, professor Achim Wambach, “Nel frattempo, un'ampia parte dei partecipanti al sondaggio prevede che la situazione economica migliorerà tra sei mesi. Tuttavia, la situazione attuale è ancora valutata come relativamente sfavorevole. Come nel mese precedente, l'aumento delle aspettative può essere ricondotto a maggiori aspettative di profitto nei settori orientati all'energia e all'export, nonché nelle parti dell'economia legate al consumo. Anche le aspettative per i tassi di interesse a lungo termine sono in aumento e l'indicatore del settore bancario ha raggiunto il livello più alto dal 2004”.