Garanzia Green: SACE al fianco dei progetti sostenibili di Sciuker Frames



Da più di 25 anni Sciuker Frames progetta finestre naturali in legno alluminio e legno vetro strutturale. Tutti i suoi infissi sono basati su una tecnologia brevettata che ha definito negli anni nuovi standard produttivi ed estetici per il settore dei serramenti, posizionando l’azienda tra i player che guidano il mercato.

SACE, gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha assistito, attraverso lo strumento della Garanzia Green, un finanziamento di 7,5 milioni erogato da Cassa Depositi e Prestiti a favore della società Sciuker Frames S.p.A., parte di SCK Group, specializzata nella produzione di infissi e schermature solari Made in Italy.

In meno di due anni di operatività green – avviata nel dicembre 2020 – SACE ha sostenuto più di 230 progetti legati alla sostenibilità di aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori: dalle infrastrutture e costruzioni (42%) alle rinnovabili (31%), dall’industria metallurgica (5%) ai restanti settori, tra cui il chimico, il petrolchimico e la meccanica (22%).

La casa sostenibile al centro della transizione ecologica

Il tema della casa sostenibile è ormai diventato una priorità per i consumatori e per le imprese, anche in relazione al caro energia del periodo storico che stiamo vivendo. Per questo motivo risulta strategico sostenere il progetto che Sciuker Frames ha inserito nel suo Piano Industriale 2022-2024. Cioè quello di dar vita al primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy, quotandolo sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il finanziamento consentirà all'azienda di effettuare nuovi investimenti in efficientamento energetico e di promuovere le sue attività in chiave sostenibile, ed evidenzia l'attenzione che CDP e SACE ripongono sui temi della transizione energetica e della necessità di mettere in campo azioni concrete contro il cambiamento climatico. Antonio Bartolo, Responsabile dell’Area Territoriale Sud di SACE, ha espresso la propria soddisfazione nell’aiutare SCK Group tramite un intervento che conferma l’impegno e il ruolo strategico del gruppo al fianco dei progetti di crescita sostenibile delle aziende italiane, in linea con gli obiettivi del nuovo piano industriale di SACE ‘Insieme2025’.