HCOB PMI Flash Eurozona: ad aprile il terziario rilancia l'economia

Prospettive future

Per concludere, l’ottimismo per i prossimi 12 mesi è diminuito di nuovo rispetto al picco in un anno di febbraio, scendendo sia nel manifatturiero che nel terziario, ma restando tra i valori più alti avutisi in quest’ultimo anno. Rispetto ai minimi indicati a fine dello scorso anno, la fiducia è migliorata considerevolmente e le aziende lo hanno collegato alla diminuzione delle preoccupazioni collegate al mercato energetico, ai minori rischi di recessione, al miglioramento della catena di approvvigionamento e al picco ormai raggiunto delle pressioni inflazionistiche.

Tendenze nazionali

Guardando gli andamenti nazionali dell’eurozona, anche se la produzione è aumentata per il terzo mese consecutivo, e a tassi di accelerazione simili sia in Francia che Germania, la ripresa è stata guidata dal resto della regione, anche se la crescita media ha indicato una leggera scivolata rispetto al picco in 11 mesi di marzo. Tale ribasso è stato causato dal nuovo declino manifatturiero che ha pesato sulla ripresa dell’attività terziaria. In Germania, la crescita ha toccato il valore più alto in 12 mesi, grazie alla più rapida espansione del terziario in un anno che ha contribuito a compensare un settore manifatturiero quasi in stallo. La Francia ha indicato l’espansione maggiore in 11 mesi, grazie ad un rilancio dell’attività terziaria in contrasto al crollo sempre più forte del manifatturiero, la cui produzione ha registrato il tasso di contrazione più elevato da maggio 2020, attribuito in parte ai recenti scioperi.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, “Gli indici HCOB PMI della zona euro mostrano una gradevole immagine complessiva di un’economia in continua ripresa. Uno sguardo più attento mostra però che tale espansione è molto sbilanciata. Per esempio, sta diventando sempre più ampio il divario tra la crescita galoppante di parte del settore dei servizi e l’indebolimento del settore manifatturiero. È inoltre degno di nota il forte declino della produzione manifatturiera della Francia, mentre in Germania lo stesso settore è ancora in leggera espansione. L’andamento dei prezzi nel settore dei servizi continuerà probabilmente a destare preoccupazione alla Banca Centrale Europea (BCE). Secondo l’indagine HCOB PMI sia i prezzi di acquisto che quelli di vendita non stanno mostrando rallentamenti significativi nello slancio al rialzo. I prezzi dei servizi svolgono un ruolo particolarmente importante nel tasso d’inflazione di fondo sul quale la BCE si sta attualmente concentrando. In questo modo aumentano le possibilità che la BCE inasprirà la politica monetaria sempre di più, o per un periodo più lungo.