7 motivi per cui un brand deve essere presente nel metaverso di Decentraland, Roblox o The Sandbox

Quando i clienti entrano nel mondo virtuale del vostro marchio, avranno sicuramente un legame più emotivo con esso, perché possono sperimentarlo da una prospettiva unica. Una volta che un cliente entra nel mondo virtuale del vostro marchio, ha il 90% di probabilità in più di acquistare da voi rispetto a un cliente non-VR. Ora, potreste pensare che il vostro marchio sia già conosciuto dai potenziali clienti, ma non è così. La realtà virtuale ha il potere di creare una consapevolezza del marchio che spesso viene trascurata in altri canali di marketing. Le persone non fanno caso a un annuncio in realtà virtuale perché la VR ha il potere di far sentire i clienti come se stessero sperimentando i vostri prodotti o servizi per la prima volta. La VR è un ottimo modo per creare brand equity e creare una connessione emotiva con i clienti. Con la VR, potete anche utilizzare video a 360 gradi per creare un'esperienza immersiva che non ha nulla da invidiare a quella che si trova online o nel mondo reale. Questo vi aiuterà a farvi scoprire dai potenziali clienti.

2. Il Metaverso e la realtà virtuale hanno il potere di creare consapevolezza del marchio.

Il Metaverso e la VR hanno il potere di creare brand awareness come nessun altro canale di marketing. A differenza di altri, il successo della campagna VR dipende in larga misura dalla qualità dei contenuti creati. La maggior parte dei marchi investe nella tecnologia VR ma non sa cosa farne. Gli annunci VR sono ottimi per creare una sensazione che fa sentire i clienti come se stessero sperimentando i vostri prodotti o servizi per la prima volta. È possibile utilizzare il Metaverso per creare diverse esperienze personalizzate per il proprio marchio. Questo vi aiuterà a farvi scoprire dai potenziali clienti.

3. La VR è un ottimo modo per stabilire un rapporto di fiducia con i clienti.

La VR apre l'universo di un marchio ai clienti, dando loro uno sguardo alla cultura e ai valori del marchio.