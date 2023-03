Eurozona: a gennaio bilancia commerciale il deficit per 30,6 mld di euro



La crisi delle valute, unitamente alle conseguenze della guerra in Ucraina, all’inflazione e alle politiche energetiche decise da Bruxelles, mettono in crisi l’Europa. La bilancia commerciale, anche a causa dei prezzi energetici, è ormai in deficit costante. Vediamo secondo l’Eurostat, l’andamento delle due aree.

Eurozona

La prima stima per l'export di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo a gennaio 2023 si attesta a 222,9 miliardi di euro, con un aumento dell'11,0% rispetto a gennaio 2022 (200,8 miliardi di euro). L'import dal resto del mondo si è attestato a 253,5 miliardi di euro, in aumento del 9,7% rispetto a gennaio 2022 (231,1 miliardi di euro). Di conseguenza, a gennaio 2023 l'eurozona ha registrato un disavanzo di 30,6 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, rispetto ai -30,2 miliardi di euro del gennaio 2022. Il commercio all'interno dell'area dell'euro è salito a 223,8 miliardi di euro nel gennaio 2023, in aumento dell'11,6% rispetto a gennaio 2022.

Da gennaio a dicembre 2022, le esportazioni di merci dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono salite a 2.868,4 miliardi di euro (con un aumento del 18,0% rispetto a gennaio-dicembre 2021) e le importazioni sono salite a 3.201,9 miliardi di euro (con un aumento del 37,7 % rispetto a gennaio-dicembre 2021). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un disavanzo di 333,5 miliardi di euro, rispetto a un surplus di 105,3 miliardi di euro nel periodo gennaio-dicembre 2021 rispetto a gennaio-dicembre 2021.