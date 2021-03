Migliorare la consegna dell'ultimo miglio

Finkelstein ha previsto che, anche dopo la vaccinazione, la distanza sociale è meno significativa del modello di ritiro in strada/nel portone, che è diventato popolare durante la pandemia. Lo stesso vale per le aspettative di spedizione online. "Mi aspetto che nei prossimi due mesi vedremo un sacco di creatività che sul mercato per contribuire a rendere le consegne più veloci e meno costose", ha dichiarato. Nell'ultimo anno, ha detto, Shopify stessa ha investito in negozi e centri di distribuzione.

Investimento in fondi AR

Durante lo shopping online, i consumatori vogliono ancora essere scioccati e impressionati, ha detto Finkelstein, e il modo migliore per farlo è con la realtà aumentata. Come riferimento usa il marchio Magnolia di Chip e Joanna Gaines. È anche possibile rivedere gli articoli utilizzando l'applicazione per mettere digitalmente i prodotti nella propria casa per testarli anche se non si può visitare il negozio a Waco, Texas.

Finkelstein ha detto che l'AR non solo diminuisce il calo del carrello e aumenta la velocità di conversione, ma fornisce anche agli acquirenti una mentalità tranquilla che è normalmente riservata allo shopping privato.

"Per sei o sette anni, noi di Shopify ci siamo concentrati su AR e VR. Vogliamo costruire un dispositivo a prova di futuro", ha concluso. "La posizione dell'AR in particolare, che non è stata ancora generalmente abbracciata, sarebbe molto più grande per il futuro shopping online. Spero che vedremo qualcosa nel prossimo anno o due".

Scritto da Gigi Beltrame il 20 Mar 2021 21:57