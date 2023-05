"Pyrtual": il metaverso, i brand, i consumatori e le aziende - Il libro di Gigi Beltrame



Il Metaverso è il futuro della connessione tra persone, aziende e tecnologia.

"Pyrtual: il metaverso, i brand, i consumatori e le aziende" è la guida definitiva per esplorare questo nuovo ecosistema. Si può scoprire come realtà virtuale, intelligenza artificiale e blockchain consentiranno di creare esperienze immersive, personalizzate e persistenti.

In futuro si potrà davvero acquistare e scambiare asset digitali unici, aprire nuovi canali per i tuoi prodotti e servizi, coinvolgere i consumatori in modo innovativo.

Questo libro è una mappa per orientarsi in un territorio ancora inesplorato ma pieno di opportunità per brand, aziende e professionisti.

Leggendolo, si potrà comprendere come il Metaverso influenzerà il retail, l'education, il turismo, la cultura e l'healthcare, tra gli altri settori. E quali competenze serviranno per operare con successo.

Uno sguardo sul futuro, con una visione human-centered, per non farsi cogliere impreparati da una trasformazione che è già in corso.

Perché le generazioni che abiteranno questi nuovi spazi virtuali sono già tra noi, e porteranno una nuova percezione della realtà e del business.

Questo libro è dedicato a chi vuole cavalcare l'onda della tecnologia più significativa dei prossimi anni, "Pyrtual: il metaverso, i brand, i consumatori e le aziende" è un libro imperdibile, che aprirà la mente ai lettori, anticipando sfide e opportunità di questa nuova era.