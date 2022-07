OneFootball si accorda con la Serie A per portare gli NFT ai tifosi di calcio

Siamo perfettamente coerenti con la nostra promessa ai 100 milioni di fan che ogni mese frequentano la nostra piattaforma: ‘No One Gets You Closer’. In 14 anni abbiamo collegato l‘ecosistema del calcio e ora siamo pronti per oltrepassare la frontiera di una nuova era digitale, per portare nuove esperienze ai tifosi, dando qualcosa al gioco e all’esperienza degli appassionati di cui tutti possano beneficiare e di cui possano davvero godere. Il calcio appartiene ai tifosi, è tutto loro, e noi faremo sempre in modo che sia così.”

“Oggi scriviamo un nuovo capitolo digitale per connetterci con i milioni di tifosi del calcio italiano sparsi per il globo” ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. “Insieme a OneFootball, grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, offriremo per la prima volta agli appassionati i filmati più emozionanti e spettacolari dei nostri incontri del presente e del passato, dando loro la possibilità di possedere video esclusivi di grande valore. Con questo accordo la Lega Serie A si pone all'avanguardia in questo nuovo mercato, garantendo ai propri fan esperienze uniche."

Scritto da Gigi Beltrame il 20 Jul 2022 08:48