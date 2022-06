Confcommercio, consumi: per tornare ai livelli pre-Covid bisogna attendere fine 2023

ICC (Indicatore Consumi Confcommercio): servizi in calo

A maggio 2022 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) segnala un incremento, su base annua, del 3,4%, in netto ridimensionamento rispetto alla variazione di aprile. Il dato comincia a riflettere gli effetti di un confronto con mesi in cui le condizioni di operatività delle imprese sono diventate via via più favorevoli.

In linea con quanto registrato ormai da mesi l’incremento della domanda ha interessato in misura più significativa i servizi (+18,3%) a fronte di un ridimensionamento della componente relativa ai beni (-1,4%) dato su cui pesa la crisi del settore automobilistico e il ridimensionamento della domanda per gli alimentari.

Nonostante i progressi registrati nel corso degli ultimi mesi la domanda, calcolata nella metrica dell’ICC, nel confronto con maggio 2019 risulta ancora inferiore del 6,7%. Per i servizi il calo si attesta al 14,9%.

Bene il turismo male l’automotive

Anche a maggio 2022 i recuperi più significativi della domanda, nel confronto con il 2021, si sono registrati per i servizi legati al turismo e alla fruizione del tempo libero. Nonostante la decisa ripresa registrata negli ultimi periodi, che ha permesso a molte aziende di recuperare una parte delle ingenti perdite registrate negli ultimi due anni, in molti casi i livelli di consumo sono ancora distanti dai valori pre-pandemici. Va segnalato anche come, in alcuni casi, le stime per il mese di maggio segnalino valori superiori a quelli rilevati nello stesso mese del 2019. Non in tutti i casi il dato è rappresentativo di un completo recupero. In particolare, per l’abbigliamento e le calzature si è osservato dal 2020 uno spostamento degli acquisti che in precedenza venivano effettuati ad aprile al mese di maggio.

Particolarmente critica si conferma, anche a maggio, la situazione nel comparto dell’automotive, settore in cui il clima d’incertezza rende particolarmente difficile immaginare a breve una ripresa significativa della domanda. Anche per i beni alimentari la domanda consolida i segnali d’indebolimento emersi negli ultimi mesi. Situazione che riflette, oltre allo spostamento di parte dei consumi verso il fuori casa, anche comportamenti d’acquisto delle famiglie più prudenti in considerazioni dell’accentuarsi delle tensioni inflazionistiche.