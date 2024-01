Congiuntura Flash del Centro studi Confindustria di gennaio 2024



Il 2024 si apre con una serie di nuove tensioni e rischi per i flussi commerciali globali, derivanti dalla significativa riduzione dei transiti nel canale di Suez. A gennaio, i prezzi del gas e del petrolio si mantengono elevati, registrando valori di 31 euro mwh e 78 dollari al barile rispettivamente. Nonostante ciò, a fine 2023, il PIL italiano sembra aver superato le aspettative con la ripresa dei servizi e delle costruzioni, sebbene l'industria rimanga ancora debole. L'analisi della Congiuntura Flash del Centro studi Confindustria evidenzia un contesto in cui l'inflazione è ai minimi, ma unicamente in Italia, con aspettative di tassi al ribasso che potrebbero tuttavia frenare le mosse della Bce, mantenendo i tassi elevati per alcuni mesi.

In questo scenario, a novembre si registra un ulteriore aumento del costo del credito per le imprese, pari al 5,59% in media, influenzando negativamente gli investimenti e i consumi. Il documento sottolinea che, nonostante un lieve miglioramento nei prestiti, la situazione del credito continua a costituire un fattore di freno per l'economia.

L'inflazione: differenze tra Italia e Europa

L'analisi dell'inflazione evidenzia un calo in Italia a dicembre, con un +0,6% annuo rispetto al +0,7%, mentre in Germania si registra un balzo al +3,8% da +2,3%, e in Francia al +4,1% da +3,9%. La media dell'Eurozona risale al +2,9% da 2,4%, condividendo un divario attribuibile alle variazioni dei prezzi energetici, in calo maggiore in Italia (-24,7%) rispetto all'Europa (-6,7%). Il differenziale si riflette anche nei prezzi core di beni e servizi, che rientrano sotto il 3,0% in Italia, mentre nell'area euro si attestano al 3,4%.