L'esplosione dei podcast è inarrestabile anche nel 2022



Secondo una dichiarazione di Spotify, "i podcast stanno diventando sempre più popolari tra gli utenti, che cercano contenuti audio di qualità da ascoltare durante gli spostamenti o durante le attività quotidiane". Anche Amazon Music ha riconosciuto l'importanza crescente dei podcast, affermando: "I podcast sono una parte importante della nostra offerta di intrattenimento audio, e stiamo lavorando per offrire sempre più opzioni agli ascoltatori". Apple Podcast, che è una delle piattaforme più popolari per l'ascolto dei podcast, ha aggiunto: "I podcast sono un modo perfetto per scoprire nuove idee, intrattenimento e compagnia. Offriamo una vasta selezione di podcast su qualsiasi argomento immaginabile, dall'informazione alla comicità, dallo sport alla scienza". Anche Google Podcast ha riconosciuto la popolarità crescente dei podcast, affermando: "I podcast sono un modo conveniente per scoprire e ascoltare contenuti audio di alta qualità su qualsiasi argomento. Offriamo una vasta selezione di podcast popolari e di nicchia sulla nostra piattaforma, rendendo facile per gli ascoltatori trovare qualcosa che risuoni con loro".

Il Late Tech Show è un esempio di un podcast di successo, soprattutto grazie alla sua disponibilità su piattaforme popolari come Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.

Oltre alla comodità e all'ampia selezione di opzioni disponibili, i podcast sono diventati popolari anche per la loro capacità di essere divertenti e istruttivi. Come ha affermato un ascoltatore di podcast: "Mi piacciono i podcast perché mi fanno ridere e mi insegnano cose nuove. Non importa cosa mi interessi, c'è sempre un podcast che tratta l'argomento". Inoltre, i podcast sono un modo per sostenere le aziende e le organizzazioni che si preferiscono, poiché l'ascolto di un podcast di solito significa supportare la persona o l'azienda che lo ha creato.

Se si sta pensando di avviare un podcast, ci sono alcune cose da considerare. In primo luogo, sarà necessario decidere su un argomento di cui parlare, che dovrà essere focalizzato e non troppo ampio. Come ha consigliato un esperto di podcasting: "Scegliete un argomento che vi appassiona e che pensate possa interessare agli altri. Non cercate di fare tutto, concentratevi su una nicchia specifica".