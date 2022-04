Commercio estero: a febbraio export +1,6% ma import +5,4% su mese. cresce il deficit



Secondo quanto comunicato dall’Istat, a febbraio 2022 l’export segna un nuovo incremento su base mensile, trainato soprattutto dalle vendite di beni di consumo non durevoli e intermedi. Nella media degli ultimi tre mesi, la dinamica congiunturale è molto positiva. Su base annua, la crescita dell’export interessa tutti i settori e tutti i principali Paesi partner ed è spiegata per circa un terzo dall’aumento delle vendite di metalli, prodotti chimici e alimentari. Gli acquisti di gas naturale contribuiscono per 10 punti percentuali al forte incremento tendenziale delle importazioni italiane. Il deficit energetico si amplia sensibilmente e il saldo nell’interscambio di prodotti non energetici, seppur ampiamente positivo, si riduce rispetto a febbraio dello scorso anno. Prosegue la crescita dei prezzi all’import che si confermano in accelerazione su base annua (+18,5%, da +17,5% di gennaio), spinti in particolare dai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici nell’area non euro. Ma passiamo ai dati più in profondità.

Per l’Istat, a febbraio 2022 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+5,4%) che per le esportazioni (+1,6%). L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+1,3%) ed extra Ue (+2,0%).