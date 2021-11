Istat, industria: a settembre fatturato +0,1% su mese e +15,2% su anno



Che la frenata dell’economia del nostro Paese sia in atto non ci sono dubbi. Frenata nei consumi, aziende in difficoltà anche per strozzature nella supply chain, ed export in calo non possono che rallentare la crescita. Se poi ci mettiamo l’aumento della componente energetica il quadro è più completo. Nonostante tutto, però a settembre cresce lievemente su base mensile il fatturato dell’industria italiana al netto dei fattori stagionali. Anche nel complesso del terzo trimestre la dinamica congiunturale risulta positiva, seppure in attenuazione rispetto ai trimestri precedenti.

Nel confronto tendenziale su dati corretti per i giorni lavorativi, l’incremento è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, con aumenti più sostenuti per l’energia e i beni intermedi. Ma passiamo ai dati.

Secondo quanto comunicato dall’Istat, a settembre si stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti dello 0,1% rispetto ad agosto. La crescita è determinata dall’andamento positivo della componente estera (+0,2%). Nel terzo trimestre l’indice complessivo evidenzia un incremento del 2,4% rispetto ai tre mesi precedenti (+3,0% sul mercato interno e +1,5% su quello estero).

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a settembre gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per l’energia (+5,5%), per i beni di consumo (+1,2%) e per i beni intermedi (+0,1%), mentre si registra una riduzione per i beni strumentali (-2,2%).