Confcommercio: l'inflazione rischia l'indebolimento della crescita

A ottobre si rilevano recuperi particolarmente significativi per i servizi ricreativi, la cui operatività è stata ampliata nel mese, e per il turismo, che ha beneficiato del parziale ritorno degli stranieri (quasi esclusivamente europei) che rappresenta una quota importante delle presenze in questo periodo dell’anno.

Tra gli altri segmenti, gli incrementi più importanti si rilevano per gli elettrodomestici, le tv e gli altri apparecchi, la cui domanda è già superiore ai livelli registrati nel 2019.

Anche ad ottobre la situazione per il settore automobilistico si conferma particolarmente difficile (-37% sullo stesso mese del 2020). Su questo andamento pesano la crisi dei microchip e l’assenza di una strategia d’incentivi di medio periodo in grado di supportare la transizione verso una mobilità a più basso impatto ambientale.

Per quanto riguarda gli altri beni si confermano le difficoltà di recupero dell’abbigliamento e delle calzature, la cui domanda è ancora molto distante dai livelli pre-pandemia. Segnali di rallentamento si evidenziano per l’alimentazione domestica, in ragione dell’atteso recupero del fuori casa.

Preoccupazioni per l’inflazione

Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo si stima per il mese di novembre 2021 una variazione dello 0,3% in termini congiunturali e del 3,4% su base annua, dato che non si registrava da ottobre 2011. Anche se la tendenza all’aumento continua a essere guidata dalla componente energetica, il permanere di tensioni sulle materie prime, non solo gas e petrolio, e le strozzature nelle catene di produzione e distribuzione a livello globale consolidano le preoccupazioni di un significativo trasferimento a breve degli impulsi inflazionistici ad altre filiere.

Si rafforzano, pertanto, i timori circa la durata e l’intensità del fenomeno, soprattutto in relazione alle possibili ripercussioni che ciò potrebbe avere, già nella parte finale del 2021, sui comportamenti di spesa delle famiglie.