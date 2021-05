Eurozona: ad aprile il tasso di inflazione cresce all'1,6%



Dalle parti della Bundesbank si agitano parecchio. Ora che l’inflazione torna a fare capolino nell’eurozona, come attestato anche dall’Eurostat, i falchi tedeschi non vedono l’ora di fermare il programma PEPP della BCE (l’acquisto dei titoli di stato dei Paesi) e portare avanti un programma di rialzo dei tassi di interesse, che continuano ad esser negativi. Senza contare che fremono all’idea di reintrodurre i vincoli di bilancio del trattato di Maastricht (con conseguenti politiche restrittive) sospeso causa pandemia.

Da questo punto di vista è chiara l’intenzione di Wolfgang Schäuble, Presidente del Bundestag, ma già ministro delle finanze ai tempi della crisi greca, di sollecitare le istituzioni europee a riattivare le vecchie regole. E per esser più esplicito ha pubblicato un articolo sul Sole 24 Ore, dal titolo “La disciplina di bilancio è l’unico vaccino in grado di scongiurare la pandemia del debito”. Flessibile come un muro e anche un po’ avventato.

E’ vero che l’inflazione sta salendo, ma è ancora ampiamente al di sotto del 2%, una sorta di campanello di allarme che dovrebbe mettere in moto la BCE. Inoltre, depurata dalla componente energia, non è che sia poi così elevata. E molti economisti internazionali sollevano enormi dubbi che il tasso salga più di tanto e a lungo, visto che i consumi non sono certo esplosi e la disoccupazione non è calata in modo significativo. Ma passiamo ai dati Eurostat.