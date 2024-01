Top Employer 2024 Italia: la classifica



Il riconoscimento delle Top Employers Italia 2024 conferisce un prestigio indiscusso a 147 aziende impegnate nel benessere del personale e nell'ambiente lavorativo. Il Top Employer Institute, con 33 anni di esperienza, ha certificato 2.303 aziende in 121 Paesi, evidenziando l'eccellenza nelle HR Best Practices.

44 aziende, tra cui nomi illustri come Bridgestone, Hsbc, e Verisure, si sono distinte ottenendo non solo la Top Employers Italia 2024, ma anche la Top Employers Europe 2024. Quest'ultima è un riconoscimento attribuito alle aziende certificate in almeno 5 Paesi europei, segnando un traguardo significativo nella creazione di ambienti lavorativi di alta qualità.

Tredici di queste eccellenze aziendali hanno raggiunto il vertice ottenendo anche la Top Employers Global 2024. Un terzo livello di certificazione che sottolinea la presenza di queste aziende su un vasto panorama continentale, confermando la loro posizione di leadership a livello globale.

Le eccellenze italiane: protagoniste di successo

A far parte di questa selezionata lista ci sono aziende di spicco come Amazon, Unicredit, Pepsico e molte altre. Queste realtà, attraverso il loro impegno, hanno dimostrato un costante focus sul miglioramento delle condizioni di lavoro e sulla promozione delle migliori pratiche HR, rendendole esempi luminosi nel panorama aziendale.

La certificazione è il risultato dell'osservazione attenta delle aziende su sei macro aree HR, dove sono chiamate a dimostrare gli standard più elevati. Bridgestone, Hsbc, Verisure, Arkema e molte altre hanno superato con successo questa rigorosa valutazione, consolidando la loro reputazione come luoghi di lavoro eccezionali.