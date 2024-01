Le piattaforme di Meta e il record di multe per il GDPR

Ricordiamo che l'imposizione delle multe non garantisce necessariamente il loro pagamento, poiché Meta ha appelli in corso. Le eventuali decisioni favorevoli agli appelli potrebbero portare a una riduzione o all'eliminazione completa delle sanzioni. Le indagini GDPR, conosciute per la loro lunga durata, suggeriscono la possibilità di ulteriori penalità contro Meta. Dal 2019, multa da 51 mila euro, il percorso è stato in crescendo, in maniera molto progressiva. Le multe totalizzano miliardi di euro, evidenziando le sfide per le aziende nella gestione dei dati personali.

Il peso di Meta ha inciso sulla multa

Il ruolo influente di Meta nel settore tecnologico potrebbe aver contribuito ad accendere i riflettori e a spingere su multe esemplari. Infatti, l'azienda gestisce enormi quantità di dati personali di miliardi di clienti. Questo mette la società di Mark Zuckerberg sotto un rigoroso scrutinio per le sue pratiche di gestione dei dati, situazione che coinvolge numerose aziende tecnologiche. E' quasi una certezza che, per esempio, nel caso irlandese ci siano gli sforzi per potenziare il Commissario irlandese per la protezione dei dati (DPC), semplificando così l'imposizione di sanzioni alle aziende tech, in particolare a quelle con sede europea in Irlanda.

La maggior parte delle entità sta constatando le difficoltà nel rispettare le esigenze del GDPR sulla gestione dei dati personali, l'assunzione di responsabili della protezione dei dati, la pronta segnalazione delle violazioni dei dati e la possibilità di scaricare i dati dei clienti. Le sfide nella conformità emergono anche nel marketing, nel profiling e nell'ottenimento del consenso.

Poiché la maggior parte delle violazioni è legata al trasferimento di dati, i regolatori stanno intervenendo per stabilire un quadro giuridico per la condivisione dei dati degli utenti dell'UE con l'America. Questo intervento ha introdotto il nuovo EU-U.S. Data Privacy Framework, offrendo salvaguardie e meccanismi di riparazione per proteggere i dati personali quando vengono trasferiti da EU a società e agenzie governative statunitensi partecipanti.