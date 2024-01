Il nuovo pacchetto antiriciclaggio dell'Unione Europea: cosa c'è di nuovo



Il 18 gennaio segna un passo significativo nella lotta al riciclaggio di denaro con l'accordo provvisorio del nuovo pacchetto antiriciclaggio dell'Unione Europea. Questo accordo, che si prefigge di aprire scenari nuovi ed incisivi nella lotta al money laundering continentale, è un punto cruciale nella normativa finanziaria europea.

Trasferimento di norme e direttive: una riforma strutturale per un mercato finanziario sicuro nell'UE

Il nuovo approccio si distingue per il trasferimento delle norme applicabili al settore privato in un regolamento, mentre una direttiva sarà emanata per organizzare i sistemi istituzionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello nazionale negli Stati membri. Questa riforma ambiziosa mira a colmare i vuoti legislativi esistenti negli stati membri, spesso sfruttati per riciclare enormi somme di denaro, con conseguenti danni all'economia e al mercato europeo.

Le istituzioni finanziarie, le banche, le agenzie immobiliari, i servizi di gestione patrimoniale, i casinò e i commercianti svolgono un ruolo cruciale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sono i veri guardiani, con una posizione privilegiata per individuare attività sospette. Questi soggetti saranno chiamati ad adattarsi alle nuove norme e rafforzare le loro pratiche di due diligence.